يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقررة بعد غد الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بأيلولة مبالغ مالية إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لدعم إنشاء المجمع الصناعي الخدمي للأجهزة التعويضية.

ويستهدف مشروع القانون إنشاء مجمع صناعي خدمي متخصص في تصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بما يسهم في توطين هذه الصناعة محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وفق أحدث المعايير والمواصفات الفنية والتكنولوجية العالمية.

2.5 مليار جنيه مناصفة بين صندوقي تحيا مصر والشهداء

وكشف تقرير اللجنة المشتركة أن إجمالي المبالغ المقرر تحويلها لدعم المشروع يبلغ مليارين و499 مليونًا و905 آلاف و846 جنيهًا، بالإضافة إلى ما يعادل 13 مليونًا و138 ألفًا و71 دولارًا و60 سنتًا بالجنيه المصري، وفقًا لسعر الصرف الرسمي وقت التوريد.

وأوضح التقرير أن التمويل سيتم تدبيره مناصفة بين صندوق تحيا مصر وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك لمرة واحدة، بواقع مليار و249 مليونًا و952 ألفًا و923 جنيهًا من كل صندوق، بالإضافة إلى ما يعادل 6 ملايين و569 ألفًا و35 دولارًا و80 سنتًا بالجنيه المصري من كل منهما.

توطين صناعة الأطراف الصناعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد

وأشار التقرير إلى أن إنشاء المجمع يمثل مشروعًا قوميًّا يستهدف امتلاك القدرة التصنيعية المحلية في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتوفير منتجات تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وفقًا للمعايير العالمية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وتعزيز استقلاليتهم وقدرتهم على ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

كما يستهدف المشروع تدريب الكوادر الطبية والفنية، وتأهيل المستشفيات لتوفير الأجهزة المناسبة لكل حالة، والاستفادة من الخبرات الدولية والتطورات التكنولوجية والطبية الحديثة، فضلًا عن تطوير أداء المجمع ليصبح مركز تميز إقليميًّا يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر والمنطقة والدول المحيطة.

المشروع تنفيذًا للمادة 81 من الدستور وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وأكد التقرير أن مشروع القانون يأتي اتساقًا مع أحكام المادة 81 من الدستور، التي تلزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، وتوفير فرص العمل لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وضمان دمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

توريد المبالغ قبل نهاية العام المالي 2026/2027

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أيلولة المبالغ المحددة من أرصدة صندوق تحيا مصر وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لدعم إنشاء المجمع الصناعي الخدمي للأجهزة التعويضية، وذلك لمرة واحدة.

وجاء ذلك استثناءً من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، والقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

فيما ألزمت المادة الثانية الصندوقين بتوريد المبالغ المحددة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قبل انتهاء السنة المالية الحالية 2026/2027، ونصت المادة الثالثة على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

إضافة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ديباجة المشروع

واستعرض التقرير التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون، حيث أوصت بإضافة القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القوانين الواردة بديباجة المشروع، تأكيدًا للارتباط المباشر بين أهداف التشريع وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أجرت اللجنة تصحيحًا لخطأ مادي بالمادة الثانية، باستبدال كلمة «مشروعات» بكلمة «مشروع»، لتصبح الصياغة الصحيحة: «يلتزم الصندوقان المشار إليهما في المادة (1) من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قبل انتهاء السنة المالية الحالية 2026/2027».

اللجنة: العائد الإنساني والاجتماعي للمشروع يتجاوز مردوده الاقتصادي

وأكدت اللجنة المشتركة في ختام تقريرها أن إنشاء المجمع يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية داخل مصر، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، من خلال توفير منتجات وخدمات متخصصة وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية.

وشدد التقرير على أن أهمية المشروع لا تقتصر على مردوده الصناعي والاقتصادي، وإنما تمتد إلى أبعاده الإنسانية والاجتماعية، بما يسهم في تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين جودة حياتهم، وتمكينهم من الاندماج الكامل في المجتمع.

واعتبرت اللجنة أن العائد الاجتماعي والإنساني للمشروع يفوق ما يحققه من عائد اقتصادي، مؤكدة أن مشروع القانون يحقق مصلحة عامة جديرة بالدعم، ويتفق مع أحكام الدستور والتوجهات الوطنية الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الدمج المجتمعي الكامل لهم.

واختتمت اللجنة تقريرها بالموافقة على مشروع القانون بالصيغة المعدلة، ورفعه إلى مجلس النواب لمناقشته خلال جلساته العامة، واتخاذ ما يراه المجلس في شأنه.