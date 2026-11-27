أكد حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن انعقاد النسخة الثالثة من منتدى الشعب الجمهوري بمدينة شرم الشيخ يعكس امتداد الحزب في مختلف محافظات الجمهورية، وحرصه على مواصلة تطوير أدائه وتجديد رؤاه، مشيرًا إلى أن الحزب منذ تأسيسه عام 2012 تبنى نهج الليبرالية الاجتماعيةالتي تجمع بين تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين والطبقة المتوسطة.

وأوضح عمر، خلال كلمته في انطلاق فعاليات المنتدى الحزب السنوي في نسخته الثالثة أن الحزب واجه على مدار مسيرته تحديات سياسية وتنظيمية ومالية، لكنه تمسك بمبادئه الوطنية ووضع مصلحة الدولة المصرية فوق أي اعتبارات حزبية أو شخصية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة شاملة للأداء التنظيمي، وتعزيز التواصل مع الشارع والتفاعل مع قضايا المواطنين.

تطوير الأداء البرلماني

وأشار رئيس حزب الشعب الجمهوري إلى أهمية تطوير الأداء البرلماني للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، من خلال رقابة برلمانية موضوعية تكشف أوجه القصور وتقدم الحلول العملية، إلى جانب طرح تشريعات تدعم الاقتصاد الوطني وتشجع القطاع الخاص، وتحمي الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل وتوسع مظلة الحماية الاجتماعية.

وتطرق النائب حازم عمر إلى دور الشباب في مستقبل الحزب، مؤكدًا أن جيل «زد» ليس مجرد كوادر تستعد للمستقبل، بل شريك أساسي في الحاضر وصناعة القرار، مشيرًا إلى توجه الحزب لإتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة في اللجان النوعية والمواقع القيادية، والاستفادة من أفكارهم في تطوير الخطاب السياسي وتعزيز التواصل مع المواطنين.

واختتم رئيس حزب الشعب الجمهوري كلمته بالتأكيد على أن مصر في حاجة إلى أحزاب وطنية قوية ومسؤولة، قادرة على تقديم البدائل والحلول في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، داعيًا إلى أن يمثل المنتدى نقطة انطلاق جديدة لمواصلة العمل وتطوير الأداء والحفاظ على المبادئ التي تأسس عليها الحزب.

يذكر أن النسخة الثالثة من منتدى الشعب الجمهوري تقام بمدينة شرم الشيخ، على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، بمشاركة قيادات الحزب وأعضاء هيئته البرلمانية وكوادره التنظيمية من مختلف محافظات الجمهورية.