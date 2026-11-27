أكد طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن نواب الحزب يضعون المواطن المصري في مقدمة أولوياتهم، سواء من خلال الدور الخدمي والتواصل المباشر مع المواطنين أو عبر الأدوات التشريعية والرقابية داخل البرلمان، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تلبية احتياجات الشارع المصري والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة له.

وأوضح الطويل أن نواب الحزب يتبنون رؤية تستهدف تحقيق نتائج ملموسة من خلال التواصل المستمر مع المؤسسات الحكومية، والعمل على تقديم مقترحات وحلول للقضايا التي تمس حياة المواطنين، لافتًا إلى أن نواب الشعب الجمهوري تقدموا بنحو 9 اقتراحات برغبة، في إطار التحرك البرلماني لمعالجة عدد من الملفات ذات الأولوية.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على ملفي التعليم والصحة، من خلال تقديم اقتراحات برغبة ومبادرات برلمانية تستهدف تطوير المنظومتين وتحسين مستوى الخدمات، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين والتحديات التي تواجه هذه القطاعات.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب إلى أن هناك من يطلق على النواب وصف «نواب دولة»، لكن الأهم بالنسبة لنواب حزب الشعب الجمهوري هو امتلاك أهداف واضحة ومحددة، والتحرك لتحقيقها من خلال أدوات العمل البرلماني، مؤكدًا أن إرضاء الشارع المصري والاستجابة لمطالبه يمثلان أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الطويل على أن التمكين لا يقتصر على منح الشباب مواقع أو زيادة أعدادهم داخل الهياكل التنظيمية، وإنما يقوم بالأساس على رعاية الكوادر الشابة وتأهيلها ومنحها الفرصة الحقيقية للمشاركة في العمل السياسي والمساهمة في صناعة القرار.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان «حوار يجمعنا.. ومستقبل نصنعه معًا»، ضمن فعاليات المنتدى الثالث لحزب الشعب الجمهوري، المنعقد بمدينة شرم الشيخ على مدار ثلاثة أيام، بحضور المهندس حازم عمر رئيس الحزب، والنائب أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب، وأحمد الألفي الأمين العام المساعد وأمين التنظيم المركزي، وإيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والمهندس أحمد إسلام أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية، وأحلام زايد عضو هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية.