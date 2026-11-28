أكدت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ملفات الشباب والمرأة والأسرة يجب أن تتصدر أولويات السياسات الحكومية خلال المرحلة المقبلة تنفيذاً للتكليفات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة للاهتمام بهذه الملفات الجماهيرية والمهمة مشددة على أن مواجهة تحديات سوق العمل لا تقتصر على توفير وظائف تقليدية، وإنما تتطلب ابتكار حلول جديدة تضمن فرص عمل حقيقية ومستدامة، وتساعد المرأة على تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وتفتح أمام الشباب أبواب التدريب والإنتاج والمشاركة المجتمعية.



وقالت «درويش» فى تصريحات لها : إن تمكين المرأة اقتصادياً يبدأ من إزالة العقبات التي تحول دون مشاركتها في سوق العمل، وفي مقدمتها بُعد أماكن العمل عن محل الإقامة، وارتفاع تكاليف الحضانات، فضلاً عن ضرورة توفير مظلة اقتصادية واجتماعية للمرأة المعيلة، مؤكدة أن الاستثمار في قدرات المرأة والشباب يمثل استثماراً مباشراً في استقرار الأسرة وقوة الاقتصاد الوطني.

وأشارت النائبة سولاف درويش إلى أهمية إطلاق حزمة من 4 اقتراحات برلمانية جديدة وغير تقليدية لتحويل هذه الأهداف إلى برامج قابلة للتنفيذ وهى :

أولاً: خريطة تشغيل محلية للمرأة بإنشاء منصة إلكترونية تربط السيدات والفتيات بالوظائف المتاحة في المصانع والشركات والمشروعات القريبة من محل إقامتهن، مع تحفيز أصحاب الأعمال على تخصيص وظائف مرنة ونظام العمل الجزئي والعمل عن بُعد.

ثانياً: حضانة مجتمعية ملحقة بمواقع الإنتاج وإلزام وتشجيع المناطق الصناعية والتجمعات التجارية الكبرى على توفير حضانات آمنة بأسعار مدعومة، بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسمح للأمهات بالعمل دون القلق على أطفالهن.

ثالثاً: جواز مرور مهني للشباب من خلال إطلاق منظومة تدريب مجانية تمنح كل متدرب شهادة مهارات معتمدة ورقماً مهنياً موحداً، مع ربط حصول مراكز التدريب على حوافز حكومية بنسبة المتدربين الذين نجحوا فعلياً في الحصول على وظائف.

رابعاً: بنك المشروعات المنزلية والنسائية من خلال إنشاء منصة متكاملة لتمويل وتسويق منتجات المرأة المعيلة وأصحاب المشروعات الصغيرة، تتولى توفير التمويل متناهي الصغر والتدريب والتغليف والتسويق الإلكتروني وربط المنتجات بالمتاجر وسلاسل التوزيع.

وأكدت " درويش " أهمية تطوير مراكز الشباب غير المستغلة وتحويلها إلى مراكز إنتاج واكتشاف مواهب، تجمع بين التدريب المهني والأنشطة الرياضية والثقافية، بما يحمي الشباب من الفراغ ويعزز قدراتهم ومشاركتهم الإيجابية موضحة الأهمية

الكبيرة لتوفير فرصة عمل كريمة للمرأة، ومستقبل آمن للشباب، وحياة أكثر استقراراً لكل أسرة مصرية