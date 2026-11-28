أعلن عمدة العاصمة الروسية، سيرجي سوبيانين، اليوم السبت، أن 462 طائرة مسيرة اتجهت نحو موسكو خلال الليل، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع الجوي حيّدت معظمها على مسافات بعيدة.

وكتب سوبيانين - عبر قناته على منصة "ماكس"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "خلال الفترة من الساعة 23:00 يوم 27 نوفمبر حتى الساعة 07:00 يوم 28 نوفمبر، اتجهت 462 طائرة مسيرة نحو منطقة موسكو".

وأضاف: "تمكنت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع من تحييد معظمها على مسافات بعيدة، فيما دُمرت 123 طائرة مسيرة عند اقترابها من موسكو".