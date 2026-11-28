أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية موسعة بمحافظة الشرقية شملت مستشفى أبو حماد المركزي وعيادة التأمين الصحي ومستشفى الأحرار التعليمي والمجلس الطبي العام والمعهد الفني الصحي بالزقازيق، لمتابعة انتظام العمل وجودة الخدمات الطبية والاستماع إلى آراء المواطنين.

تابع نائب الوزير خلال زيارته مستشفى أبو حماد انتظام العمل بالعيادات الخارجية والصيدلية وقسمي الاستقبال والطوارئ والغسيل الكلوي والرعاية المركزة والأشعة والمعمل، مطمئنًا على توافر الأدوية والمستلزمات وسرعة التعامل مع المرضى، ووجه بالاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة لرفع معدلات تشغيل غرف العمليات وتخفيف الأعباء عن الأهالي.

وفي عيادة التأمين الصحي استمع إلى شكاوى المنتفعين بشأن نقص بعض الأدوية والتخصصات، موجهًا بسرعة توفيرها لتيسير حصول المواطنين على الخدمة.

أما في مستشفى الأحرار التعليمي، فتفقد العيادات الخارجية وقسمي الأشعة والمعمل ووحدة السكتة الدماغية تمهيدًا لافتتاحها، إلى جانب أقسام الرعاية المتوسطة والداخلي، مشيدًا بما لمسه من تحسن ملحوظ في الأداء وموجهًا الشكر لمديرة المستشفى والفريق الطبي.

وفي المجلس الطبي العام رصد طول فترات الانتظار فوجه بفتح عيادة رمد إضافية خلال أسبوع لتخفيف الضغط على المترددين، فيما التقى بعدد من طلاب المعهد الفني الصحي مؤكدًا أهمية استثمار معارفهم ومهاراتهم كركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية.

واختتم نائب الوزير جولته باجتماع موسع بحضور قيادات القطاع الوقائي ومديرية الشئون الصحية ومديري المستشفيات والإدارات، استعرض خلاله تقارير الأداء الفني والوقائي وموقف اعتماد منشآت الرعاية الأولية وصرف العلاج على نفقة الدولة.

إشادة بالاداء

وأشاد بأداء الإدارات الفنية والمديريات، معلنًا تصدر مستشفى رمد الزقازيق تقييم المستشفيات بالمحافظة، واعتماد 14 منشأة رعاية أولية وتجديد اعتماد 6 منشآت أخرى، فضلًا عن حصول وحدة طب أسرة صان الحجر على المركز الأول على مستوى الجمهورية في صرف العلاج على نفقة الدولة بإصدار 6231 قرارًا.

وأوصى بصرف مكافأة للفريق الوقائي ومنشآت الرعاية المعتمدة ومنشأة نفقة الدولة تقديرًا لتميزهم، موجهًا الشكر للفرق الطبية المشاركة في الحملة القومية ضد الحصبة والحصبة الألمانية على جهودها في حماية الصحة العامة.