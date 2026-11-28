أكد الكاتب الصحفي كمال ريان أن جميع الجهات تحركت لمساندة أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، بداية من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ورجال الأعمال والبنوك، وصولًا إلى مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، مشيرًا إلى أن حالة التضامن التي شهدتها مصر عقب الحادث تعكس تماسك المجتمع وترسخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.

وأوضح كمال ريان، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح الخير يا مصر، أن استجابة مختلف مؤسسات الدولة والقطاعات الاقتصادية لدعوات تقديم الدعم تعكس تحول المسؤولية الاجتماعية إلى نهج مؤسسي، وليس مجرد مبادرات فردية أو تحركات مؤقتة مرتبطة بالأزمات.

وأضاف أن مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين والشركات والمؤسسات والبنوك في تقديم المساعدات لأسر الضحايا والمصابين، إلى جانب إتاحة شركات الاتصالات إمكانية التبرع للمواطنين وقرار مضاعفة قيمة التبرعات المقدمة، تؤكد اتساع دائرة المشاركة المجتمعية لمساندة المتضررين.

كمال ريان: الشفافية في توزيع التبرعات ضرورة

وأشار ريان إلى أن من أبرز النقاط التي تستحق الاهتمام في تحركات الحكومة التأكيد على الشفافية الكاملة في إدارة ملف التبرعات، من خلال عقد مؤتمر صحفي لوزيرة التضامن الاجتماعي للإعلان عن أسماء الجهات والأشخاص الذين ساهموا في دعم المتضررين، إلى جانب توضيح المبالغ التي سيحصل عليها كل مستحق.

وأوضح أن الإعلان عن تفاصيل المساهمات وأوجه توزيعها، سواء لأسر المتوفين أو المصابين أو أصحاب الممتلكات والسيارات المتضررة، يضمن وضوح الإجراءات أمام الرأي العام، ويعزز الثقة في وصول الدعم إلى مستحقيه.

دعم مستدام لأسر ضحايا حادث الوراق

وأضاف الكاتب الصحفي أن أوجه المساندة لن تقتصر على تقديم المساعدات المالية المباشرة، وإنما ستمتد إلى توفير مصدر دخل مستدام لأسر الضحايا، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، وتكليفات رئيس الوزراء لوزيرة التضامن الاجتماعي.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء أكد أن التعويضات المالية، مهما بلغت قيمتها، لن تستطيع تعويض الأسر عن فقدان ذويها، لكنها تمثل واجب الدولة والمجتمع في الوقوف إلى جانبهم وتخفيف الأعباء التي يواجهونها بعد الحادث.

وأشار إلى أن البنوك ستصدر شهادات استثمار بعائد مناسب لأسر الضحايا، بما يوفر لهم دخلًا يساعدهم على تلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لأفراد أسرهم.

محاسبة المتسبب في الحادث حق لأسر الضحايا والمجتمع

وفيما يتعلق بالمسار القانوني، أكد كمال ريان أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة تمثل حقًا لأسر الضحايا، وكذلك حقًا للمجتمع بأكمله، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يستهتر بأرواح المواطنين أو يتسبب في إيذائهم.

وأوضح أن القضاء المصري سيأخذ مجراه في القضية، مؤكدًا أهمية أن تكون العقوبات عادلة ورادعة، وأن تمثل رسالة واضحة لكل من يتهاون بأرواح المواطنين أو يتسبب في تعريض حياتهم للخطر.

حادث الوراق يفتح ملف التشريعات والرقابة المرورية

وأشار ريان إلى أن الحادث هز المجتمع بأكمله، وفتح الباب أمام مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها مدى كفاية التشريعات الحالية المتعلقة بجرائم السير، والحاجة إلى تشديد العقوبات، إلى جانب تكثيف حملات التوعية وتعزيز إجراءات الضبط والرقابة على الطرق.

وأضاف أن الطرق أصبحت مغطاة بالرادارات التي تراقب السرعة، لكن الأمر يحتاج إلى دراسة شاملة لمختلف جوانب منظومة السلامة المرورية، بما يشمل التشريعات والإجراءات الرقابية، ومدى الحاجة إلى مزيد من القواعد الرادعة للحد من الحوادث.

الأسرة والمدرسة والإعلام شركاء في نشر الثقافة المرورية

وشدد الكاتب الصحفي على أن تعزيز الثقافة المرورية لا يقل أهمية عن التشريعات والإجراءات الرقابية، موضحًا أن المجتمع يحتاج إلى جهد كبير لترسيخ ثقافة الالتزام لدى الشباب، ليس فقط بقواعد السير، وإنما بالسلوك المسؤول في التعامل داخل المجتمع بشكل عام.

وأكد أن مسؤولية نشر ثقافة السلوك القويم تقع على عاتق جميع مؤسسات المجتمع، بداية من الأسرة والمدرسة، مرورًا بالمسجد والكنيسة ومراكز الشباب، وصولًا إلى وسائل الإعلام.

واختتم بالتأكيد على أهمية تكاتف هذه المؤسسات لمواجهة الاستهتار وعدم المسؤولية والعنف، وتعزيز الالتزام بقواعد المرور وآداب التعامل على الطرق، بما يسهم في الحفاظ على أرواح المواطنين والحد من تكرار الحوادث.