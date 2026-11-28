أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، تدمير 4 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة، بواسطة منظومات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية وفقاً لما ذكرته القناة الأولى.

وأوضح سوبيانين، في منشور عبر قناته على منصة «ماكس»، أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير المسيرات الأربع، مشيرًا إلى أن فرق خدمات الطوارئ تعمل في المواقع التي سقطت فيها حطام الطائرات المسيرة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.

وتأتي هذه الواقعة في ظل استمرار الهجمات المتبادلة بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا، وتصاعد عمليات استهداف المناطق القريبة من العاصمة الروسية.