قال الدكتور ماهر نيقولا الفرزلي، مدير المركز الأوروبي الآسيوي للدراسات، إن إحياء الحديث عن الحوار الأوروبي الروسي يرتبط بالدرجة الأولى بالأوضاع الاقتصادية والمالية المتدهورة داخل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التحولات التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية على المشهد السياسي الأوروبي.

وأضاف الفرزلي، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك حالة من الوعي المتزايد، وإن كانت بطيئة، بحجم الأزمة الاقتصادية التي تواجه أوروبا، خاصة في فرنسا وألمانيا وإيطاليا، مشيرا إلى أن هذه الدول الثلاث تمثل أكثر من 80% من الإنتاج الاقتصادي الصناعي في أوروبا، وفق تقديره.

احتجاجات في المدن الأوروبية تعكس الأزمة الاقتصادية

وأشار الفرزلي إلى أن الأوضاع الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي تشهد حالة من التوتر، لافتا إلى الاحتجاجات التي تشهدها مدن أوروبية، من بينها برلين وباريس وتورينو، والتي قال إنها تضم العمال والطلاب والعاطلين عن العمل.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي تأسس باعتباره رابطة اقتصادية وتجارية قائمة على التعاون الاقتصادي والصناعي بين الدول الأعضاء، لكنه يرى أن التكتل شهد تحولا سريعا في توجهاته خلال الفترة الأخيرة.

الفرزلي ينتقد التحول نحو الطابع العسكري للاتحاد الأوروبي

وانتقد مدير المركز الأوروبي الآسيوي للدراسات ما وصفه بتحول الاتحاد الأوروبي من تكتل اقتصادي وتجاري إلى منظمة ذات توجهات شبه عسكرية، معتبرا أن الحرب الروسية الأوكرانية استخدمت كفرصة لتسريع هذا التحول وتعزيز الخطاب التصعيدي.