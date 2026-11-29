حذرت الجمعية الفلكية الملكية البريطانية من أن مشروع شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لإطلاق ما يصل إلى مليون قمر صناعي مخصص لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الفضاء، قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في مظهر السماء ليلًا ويعرقل عمليات الرصد الفلكي والأبحاث العلمية.

وذكرت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية أن التحذيرات جاءت عقب موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، الأربعاء الماضي، على مشروع "ستارمايند" (Starmind) الذي يستهدف إنشاء شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية المترابطة لتوفير قدرات حوسبة متقدمة للذكاء الاصطناعي، على أن يكتمل نشر الشبكة بحلول عام 2040.

وقال روبرت ماسي نائب المدير التنفيذي للجمعية الفلكية الملكية، إن نشر هذا العدد الهائل من الأقمار الصناعية قد يجعل عدد الأجسام المتحركة المرئية في السماء مماثلًا لعدد النجوم التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة أو أكبر منه، محذرًا من أن المشروع قد يحرم الأجيال المقبلة من الاستمتاع بالمشهد الطبيعي للسماء ليلًا.

وأوضح أن الأقمار الصناعية تعكس أشعة الشمس أثناء دورانها حول الأرض، مما قد يزيد التلوث الضوئي ويؤثر على قدرة التلسكوبات الأرضية على رصد النجوم والمجرات البعيدة، فضلًا عن احتمال تداخل الإشارات الصادرة عنها مع التلسكوبات الراديوية المستخدمة في الأبحاث الفضائية.

وأشار التقرير إلى أن أقمار "ستارمايند" قد تكون أكثر سطوعًا من أقمار شبكة «ستارلينك» الحالية، نظرًا إلى حجمها الأكبر، إذ قد يصل وزن القمر الواحد إلى أربعة آلاف كيلوجرام، مقارنة بنحو 800 كيلوجرام لأقمار الاتصالات الحالية.

ودعا ماسي إلى تحرك دولي منسق لتنظيم انتشار الأقمار الصناعية، مؤكدًا أن القرارات التي قد تغير مظهر السماء بصورة دائمة ينبغي ألا تقتصر على السلطات التنظيمية الأمريكية أو عدد محدود من الشركات الخاصة.

وفي المقابل، أكدت "سبيس إكس"، في وثائق قدمتها للجهات التنظيمية الأمريكية، التزامها بالحد من التأثيرات المحتملة للمشروع على الأبحاث الفلكية، مشيرة إلى أنها ستعمل بالتعاون مع المؤسسة الوطنية الأمريكية للعلوم على تطوير تقنيات لتقليل سطوع الأقمار الصناعية.

وكانت الجمعية الفلكية الأمريكية قد أعربت أيضًا عن قلقها من موافقة السلطات الأمريكية على المشروع، محذرة من تداعياته المحتملة على مستقبل الرصد الفلكي والبيئة المدارية المحيطة بالأرض.