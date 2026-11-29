تعتزم منصة "بينانس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، توسيع نطاق خدماتها لتشمل تداول الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة المدرجة في بورصة هونج كونج، في خطوة تعزز توجهها نحو الأسواق المالية التقليدية، وتدعم مساعيها للتحول إلى منصة مالية متكاملة تتجاوز أنشطتها في مجال الأصول الرقمية.

وأعلنت يي هي، الرئيسة التنفيذية المشاركة والمؤسسة المشاركة لـ"بينانس"، هذه الخطوة خلال مؤتمر عُقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم الأحد، موضحة أنها تمثل المرحلة الأولى من خطة الشركة للتحول إلى منصة تتيح التداول في مختلف فئات الأصول والخدمات المالية.

وتعكس هذه الخطوة اتجاها متزايدا داخل قطاع العملات المشفرة نحو التوسع في الأسواق المالية التقليدية، في ظل استمرار التراجع في أسواق الأصول الرقمية، حيث تسعى الشركات إلى تنويع منتجاتها وتوسيع قاعدة عملائها من خلال إتاحة أدوات استثمارية تتجاوز العملات المشفرة.

وفي هذا السياق .. بدأت شركتا "كوين بيس جلوبال" و"كراكن" تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المالية عبر منصتيهما، فيما تتبنى منصة "هايبرليكويد" رؤية لإنشاء منصة مالية شاملة تعتمد على تقنية البلوك تشين لتسوية المعاملات وتداول مختلف فئات الأصول على مدار الساعة.

وكانت "بينانس" قد بدأت في يناير الماضي تقديم عقود آجلة دائمة مرتبطة بالسلع والأسهم، قبل أن تضيف التداول المباشر للأسهم المدرجة في الولايات المتحدة والأسهم المرمّزة في يونيو الماضي.

وذكرت الشركة، في سبتمبر الماضي، أن حجم التداول الشهري للعقود الآجلة الدائمة المرتبطة بالأصول التقليدية على منصتها ارتفع بنحو 15 مرة، ليصل إلى نحو 445 مليار دولار في يوليو الماضي، مقارنة بنحو 30 مليار دولار في يناير الماضي.

وقالت يي هي، في بيان للشركة، إن "بينانس" بدأت نشاطها في سوق العملات المشفرة انطلاقا من إيمانها بقدرة تقنية البلوك تشين على تغيير الإمكانات المتاحة في القطاع المالي، مشيرة إلى أن أسواق العملات المشفرة والتمويل التقليدي تشهد تقاربا متزايدا، وهو ما يدفع الشركة إلى تطوير خدماتها بما يتناسب مع تطلعات المستخدمين واحتياجاتهم المالية المتنامية.

ومن المقرر أن تتيح المنصة، اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل، تداول أكثر من ألف سهم وصندوق من صناديق المؤشرات المتداولة المدرجة في بورصة هونج كونج، مع إمكانية شرائها مباشرة باستخدام العملة المستقرة "يو إس دي سي" (USDC)، التي تصدرها شركة "سيركل".

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه "بينانس" تداعيات اختراق إلكتروني قياسي وقع في أكتوبر الماضي، وأسفر عن سرقة أصول بقيمة 6.3 مليار دولار، ما أثار مخاوف واسعة في قطاع العملات المشفرة بشأن أمن منصات التداول.