أعلن الجيش الباكستاني، اليوم /الأحد/، توجه عدد من قواته إلى المملكة العربية السعودية في إطار التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين.

وقالت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني- في بيان، نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية- إن نشر هذه القوات يجسد التزام باكستان الراسخ بأمن المملكة العربية السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها، استنادا إلى الشراكة الاستراتيجية الممتدة والروابط الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين.

وأكد البيان، التزام باكستان الثابت بحماية أمن المملكة وصون حرمة الحرمين الشريفين، موضحا أن القوات الباكستانية ستؤدي المهام والمسئوليات الموكلة إليها داخل الأراضي السعودية، وفقا للالتزامات المتفق عليها وإطار التعاون الدفاعي القائم بين البلدين.

كما أشار البيان إلى أن هذا الانتشار من شأنه الإسهام في تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة، في ظل التحديات والمخاوف الأمنية الإقليمية المتصاعدة.

وقد تم إقامة مراسم لتوديع عدد من قوات الجيش الباكستاني المتجهة إلى المملكة العربية السعودية، بحضور وزير الدفاع خواجة محمد آصف، وسفير المملكة العربية السعودية لدى إسلام أباد الدكتور راجح التميمي البقمي.

وتواجه المملكة العربية السعودية، هجمات متكررة تشنها جماعة الحوثيين في اليمن، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، حيث استهدفت الجماعة مدناً ومنشآت نفطية وخطوط الملاحة البحرية، منذ تصاعد حدة القتال في يوليو الماضي.