تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن الأجندة الأسبوعية.

وتنطلق الفعاليات اليوم الأحد، وتستمر حتى السبت 5 ديسمبر، وتشمل لقاءات تثقيفية وتوعوية، وجولات أتوبيس الفن الجميل، وأنشطة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، إلى جانب الورش الإبداعية وعروض الموسيقى العربية في مختلف المحافظات، في إطار دعم الإبداع وتحقيق العدالة الثقافية وإتاحة الخدمات الفنية لكافة فئات المجتمع.

الملتقى الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة

تنطلق اليوم الأحد بقصر ثقافة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، فعاليات الملتقى الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة.

ويتضمن الملتقى مجموعة من اللقاءات التثقيفية والتوعوية، إلى جانب الجلسات النقاشية وورش العمل والورش الفنية والحرفية، بمشاركة نخبة من الأكاديميين، بهدف دعم المرأة وتمكينها ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا، ومن المقرر أن تنتقل الفعاليات يوم الجمعة إلى محافظة سوهاج وتستمر في عدد من القرى حتى 8 ديسمبر المقبل.

أنشطة متنوعة في اليوم العالمي لذوي الهمم

وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، تشمل عروضا فنية ولقاءات تثقيفية وتوعوية، وورشا تفاعلية.

وتبدأ الأنشطة يوم الثلاثاء 1 ديسمبر بمحافظتي المنوفية والجيزة، وتتواصل في عدد من المحافظات، منها القاهرة، الدقهلية، قنا، الشرقية، الوادي الجديد، دمياط، وكفر الشيخ.

زيارات تثقيفية للأطفال بالقاهرة

ينظم أتوبيس الفن الجميل التابع لثقافة الطفل عددا من الزيارات التثقيفية للأطفال بالقاهرة، ضمن أنشطة عيد الطفولة، ويبدأ البرنامج غدا الاثنين بزيارة إلى متحف قصر البارون في العاشرة صباحا.

ويواصل الأتوبيس جولاته يوم الثلاثاء 1 ديسمبر بزيارة تثقيفية إلى متحف الموسيقى العربية، فيما تختتم الفعاليات يوم الخميس 3 ديسمبر، بأنشطة متنوعة بمركز الزيتون لذوي القدرات الخاصة.

عروض فنية بالمحافظات

تقدم فرق هيئة قصور الثقافة عروضا فنية بمختلف المحافظات، وتبدأ اليوم الأحد في السابعة مساء مع عرض لفرقة كفر الدوار للموسيقى العربية، بقصر ثقافة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، يعقبه في الثامنة مساء عرض لفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي ببيت السحيمي في القاهرة.

ويشهد يوم الثلاثاء 1 ديسمبر عرضا لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، في السادسة مساء.

وفي يوم الأربعاء 2 ديسمبر، تستقبل محافظة القاهرة عرضين فنيين؛ الأول لفرقة القاهرة للموسيقى العربية بقصر ثقافة حلوان، في السابعة مساء، والثاني لفرقة القاهرة للإنشاد الديني بمركز شباب الساحل.

وفي الإسكندرية، يستضيف قصر ثقافة الأنفوشي حفلا فنيا لفريق كورال التذوق للموسيقى العربية، في السابعة مساء.

وتقدم فرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية عرضا فنيا بالمركز الثقافي يوم الخميس 3 ديسمبر، في الرابعة مساء، ويشهد قصر ثقافة الأنفوشي عرضا لفرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية، في السابعة مساء.

وتتواصل الفعاليات يوم الجمعة 4 ديسمبر، بعرض لفرقة القناطر للموسيقى العربية بمركز شباب شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في السابعة مساء.

وتختتم العروض يوم السبت 5 ديسمبر بعرض لفرقة دسوق للآلات الشعبية، بقصر ثقافة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، في الثالثة مساء.