تشهد منظومة الرعاية الصحية في مصر توسعًا في استثمارات القطاع الخاص، مع إطلاق مركز متخصص في علاج الأورام باستثمارات تتجاوز 400 مليون جنيه، يعتمد على تقنيات حديثة للعلاج الإشعاعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويستهدف المشروع تطوير الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الأورام، من خلال توظيف التكنولوجيا في تحليل البيانات الطبية، ودعم الأطباء في إعداد الخطط العلاجية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

وتعتمد المنظومة العلاجية على أجهزة متطورة للعلاج الإشعاعي، تدخل السوق المصرية للمرة الأولى، وتتيح توجيه الجرعات الإشعاعية بدقة، مع الحد من تعرض الأنسجة والأعضاء السليمة المحيطة بالأورام للإشعاع.

وتشمل الخدمات الطبية العلاج الإشعاعي معدل الشدة، والعلاج الإشعاعي التجسيمي، والعلاج الموجه بالصور، بما يتيح إعداد خطط علاجية تتناسب مع طبيعة كل حالة مرضية.

وشملت أعمال تنفيذ المشروع بمدينة نصر تجهيزات إنشائية وهندسية متخصصة لاستيعاب الأجهزة الطبية ومتطلبات تشغيل منظومة العلاج الإشعاعي داخل مبنى تجاري.

ويستهدف المشروع كذلك استقطاب المرضى الوافدين من الدول العربية والأفريقية، بما يدعم جهود تنمية السياحة العلاجية، ويعزز فرص التوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة.

وتواكب هذه الاستثمارات توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الخدمات الطبية.