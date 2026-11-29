حصلت الباحثتان مي عامر وحنين طارق، من وحدة الدراسات الثقافية وفنون التراث بمؤسسة «تاورت للثقافة والفنون»، على منحة الموسيقى التي يقدمها الصندوق العربي للثقافة والفنون «آفاق» لعام 2026-2027، عن مشروعهما «حنة مريم»، الذي يستهدف جمع وتوثيق أغاني ليلة الحنة من سبع محافظات مصرية، وإعادة تقديمها في ألبوم غنائي تؤديه النساء صاحبات هذا التراث.

ويعتمد المشروع على البحث الميداني في الذاكرة الغنائية للنساء، من خلال جمع الأغاني والأهازيج التي ارتبطت بليلة الحنة وتناقلتها الأجيال، ورصد تنوعها واختلاف كلماتها وألحانها وأساليب أدائها من محافظة إلى أخرى، بما تكشف عنه من ملامح اجتماعية وثقافية تعكس خصوصية الاحتفال بالزواج في البيئات المصرية المختلفة.

ولا يقتصر «حنة مريم» على تدوين النصوص الغنائية أو تسجيل الألحان، بل يولي اهتمامًا خاصًا بالأصوات النسائية التي حافظت على هذا الموروث ونقلته عبر الأجيال، إذ يسعى إلى توثيق الأغاني بأصوات النساء أنفسهن، حفاظًا على طبيعة الأداء الشعبي وروحه وارتباطه ببيئته الاجتماعية، على أن تتوج الرحلة البحثية بإنتاج ألبوم يضم نماذج من الأغاني التي سيجري جمعها.

سبع محافظات لرصد تنوع التراث الغنائي النسائي

ويمثل اختيار ليلة الحنة موضوعًا للمشروع مدخلًا لاستكشاف أحد جوانب التراث الثقافي غير المادي في مصر؛ فالحنة ليست مجرد طقس احتفالي يسبق الزواج، وإنما مناسبة اجتماعية تتداخل فيها الأغاني والحكايات والتعبيرات الشفاهية، وتؤدي النساء دورًا أساسيًا في تشكيل موروثها الغنائي وتناقله.

ومن خلال البحث الميداني في سبع محافظات، تستهدف الباحثتان رصد الاختلافات المحلية في الأغاني، سواء على مستوى الكلمات والألحان أو طرق الأداء، إلى جانب استكشاف ما تحمله من دلالات تتصل بالفرح والروابط الأسرية والاجتماعية والانتقال إلى مرحلة جديدة من الحياة.

وتكتسب فكرة تسجيل الأغاني بأصوات النساء أهمية خاصة، باعتبارها وسيلة للحفاظ على البعد الإنساني والأدائي للتراث، وعدم فصله عن صاحباته والبيئة التي نشأ فيها، بما يتيح للأجيال الجديدة التعرف على جانب من الذاكرة الموسيقية المصرية، ويمنح هذه الأغاني فرصة للانتشار خارج نطاق مناسباتها التقليدية.

خبرات بحثية في الأدب الشعبي والأنثروبولوجيا

ويجمع المشروع بين خبرات الباحثتين في الدراسات الثقافية والأنثروبولوجيا والأدب الشعبي؛ إذ تعمل مي عامر باحثة بوحدة الدراسات الثقافية وفنون التراث بمؤسسة «تاورت للثقافة والفنون»، كما تعمل في مجال الأنثروبولوجيا الثقافية بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة.

أما حنين طارق، فهي باحثة في الأدب الشعبي وباحثة ماجستير بقسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة القاهرة، وحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية لعام 2022 عن كتابها «الموال المصري.. تنويعات أدائية»، الذي تناول الموال الشعبي من منظور الجمع والتوثيق ودراسة تنوعاته الأدائية.

«آفاق» ودعم المشروعات الثقافية العربية

وتأتي المنحة في إطار برامج الصندوق العربي للثقافة والفنون «آفاق»، الذي تأسس عام 2007 بوصفه مؤسسة مستقلة غير ربحية، تستهدف دعم الإنتاج الثقافي والفني في المنطقة العربية، من خلال توفير فرص التمويل للفنانين والباحثين والمؤسسات الثقافية.

ويشمل برنامج منح الموسيقى دعم مشروعات الإنتاج والتسجيل الموسيقي، والألبومات والعروض والتعاونات الفنية، إلى جانب المبادرات المعنية بالبحث والأرشفة الموسيقية والمهرجانات والأنشطة المرتبطة بالموسيقى.

ويمثل مشروع «حنة مريم» نموذجًا للتكامل بين البحث الثقافي والإنتاج الفني، إذ يسعى إلى تحويل المادة التراثية التي تجمعها الباحثتان ميدانيًا إلى منتج موسيقي وتوثيقي، لا يقتصر على استعادة أغاني ليلة الحنة، وإنما يسلط الضوء على دور النساء بوصفهن حاملات للذاكرة الغنائية الشعبية وصاحبات الأصوات التي أسهمت في الحفاظ عليها عبر الأجيال.