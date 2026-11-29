أكد رئيس حزب «يشار» الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التزامه بالبقاء ضمن كتلة التغيير وشركائه السياسيين، مشددًا على أن أي انضمام لاحق لحزب الليكود أو الأحزاب الأخرى سيكون مشروطًا بالالتزام بالمبادئ التوجيهية الأساسية التي تضعها الكتلة.



ووفقا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، دعا آيزنكوت الليكود والأحزاب الأخرى إلى الانضمام إلى هذا التوجه، وفقًا للمرتكزات السياسية التي تتفق عليها كتلة التغيير.



وتعكس تصريحات آيزنكوت تمسكه بتحالفاته السياسية الحالية، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام توسيع الكتلة، ولكن وفق شروط ومبادئ محددة.