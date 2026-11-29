أكد الدكتور طارق البرديسي، الباحث والخبير في العلاقات الدولية، أن إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام، يمثل مناسبة لتجديد التأكيد على الحقوق المشروعة للفلسطينيين، مشيرًا إلى ارتباط هذا التاريخ بقرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947.

وأوضح البرديسي خلال حواره على القناة الأولى، أن القضية الفلسطينية أصبحت اختبارًا حقيقيًا لضمير المجتمع الدولي ومصداقية القانون الدولي، في ظل استمرار انتهاك حقوق الفلسطينيين، وانتقائية تطبيق القوانين وازدواجية المعايير، مؤكدًا أن التضامن لا يجب أن يقتصر على بيانات التعاطف والإدانة، بل ينبغي أن يتحول إلى خطوات عملية وأدوات ضغط لاستعادة الحقوق.

وأشار إلى أن حرب غزة أسهمت في تغيير نظرة الرأي العام العالمي للقضية الفلسطينية، خاصة لدى الأجيال الجديدة، موضحًا أن الصراع لم يعد مقتصرًا على الأرض والهوية، بل امتد إلى معركة الرواية والوعي والذاكرة، في ظل محاولات تزييف الحقائق التاريخية.

وشدد على أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يرتبط بعودة الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة، مشيدًا بالموقف المصري الرافض لمخططات التهجير، ومؤكدًا أن هذا الموقف أسهم في حماية القضية الفلسطينية من التصفية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.