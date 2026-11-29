نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية -جامعة مطروح، بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، ورشة عمل بعنوان «القضاء على العنف ضد المرأة: الوعي بالحقوق وآليات المواجهة»، وسط حضور وتفاعل من الطلاب والخريجين والمهتمين.

ورشة العنف ضد المرأة وصوره المختلفة

وتناولت الورشة التعريف بمفهوم العنف ضد المرأة وصوره المختلفة، والتوعية بحقوق المرأة وآليات حمايتها، ودور وحدة تكافؤ الفرص ومكتب شكاوى المرأة في تقديم الدعم والمساندة، إلى جانب التعريف باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وجهود الدولة والتشريعات القانونية لمواجهة العنف والتحرش والتنمر.

كما ناقشت الورشة آليات مواجهة العنف وسبل الحصول على الدعم والحماية القانونية، وأهمية تمكين المرأة وتعزيز الوعي بحقوقها.

ياتى ذلك تحت رعاية: الدكتور عمرو المصري، القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح والدكتور غادة صابر، منسق الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد محجوب، عميد كلية الزراعة الصحراوية والبيئية، والدكتور وائل حلمي الرفاعي، القائم بأعمال وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود/ دعاء حسن ود/ سمر بهجت، منسقا الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.