أعلن الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن ضبط عيادتين تجميل غير مرخصتين بمنطقة زاهر جلال بمدينة مطروح ، في ضربة رقابية جديدة، وبالتنسيق والمشاركة مع مفتشي هيئة الدواء المصرية وأعضاء مباحث التموين.

وأضاف، تم ضبط العيادتين حيث، تبين عدم حصولهما على التراخيص اللازمة، وممارسة النشاط الطبي بداخلهما بواسطة سيدتين لا تحملان ما يثبت حصولهما على ترخيص قانوني لمزاولة مهنة الطب.

وأوضح أن أعمال التفتيش أسفرت عن العثور على أدوية مجهولة المصدر، بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة لتداول المستحضرات الدوائية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع والمخالفات التي تم ضبطها، وذلك وفقًا لأحكام القوانين المنظمة،

وأشار أن مديرية الشؤون الصحية بمطروح لن تتهاون مع أي مخالفة تمس صحة المواطنين، وأن الحملات الرقابية مستمرة ولن تقتصر على منشأة أو مركز بعينه، بل تمتد لتشمل جميع أنحاء المحافظة.

وتهيب المديرية بالمواطنين ضرورة التأكد من ترخيص المنشأة الطبية قبل تلقي الخدمة، والتحقق من مؤهلات وترخيص مزاولة المهنة للقائمين على تقديم الخدمات الطبية، وعدم التعامل مع أي منشأة أو شخص يمارس نشاطًا طبيًا دون سند قانوني.

ياتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح وبإشراف الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.