انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فريق ليفربول وإيفرتون بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة المقامة حالياً على ملعب "هيل ديكينسون"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم فريق ليفربول بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة عن طريق سوبوسلاي، وتعادل إيفرتون في الدقيقة 25 بهدف ذاتي بأقدام مدافع ليفربول فريمبونج.

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، وجاء فريق إيفرتون في المركز الثامن برصيد 17 نقطة.

جاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، فان دايك، جاكيت، كيركيز.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الوسط الهجومي: باركولا، فيرتز، نجوموها.

خط الهجوم : إيزاك.

تشكيل إيفرتون جوردان بيكفورد في حراسة المرمى جيك أوبراين، مايكل كين، برانثوايت، فيتالي ميكولينكو، جيمس جارنر، هايدن هاكني، كيرنان ديوزبوري هول، تايلر ديبلينج، جاك جريليش، تيرنو باري.