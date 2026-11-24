أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رسمياً الثلاثاء إلغاء عقوبة إيقاف لاعب مانشستر يونايتد ليني يورو، بالإيقاف لمدة مباراة واحدة، بعد طرده في مباراة فريقه ضد ليفربول في الدوري.

وتغلب ليفربول على مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في المباراة التي احتضنها ملعب "أنفيلد" الأحد الماضي. وتعرض يورو للطرد في الدقيقة 8 من الشوط الأول عقب عرقلته مهاجم ليفربول ألكسندر إيزاك خارج منطقة الجزاء مباشرة لمنعه من فرصة تسجيل هدف محقق، ليتقدم النادي لاحقاً باستئناف على قرار الطرد.

ونشر النادي عبر موقعه الرسمي نص قرار اللجنة المستقلة بالاتحاد والذي يفيد بإلغاء عقوبة إيقاف ليني يورو لمباراة واحدة عقب قبول التظلم المقدم بدعوى الطرد غير المستحق.

وبحسب البيان، فإن لاعب مانشستر يونايتد قد تلقى البطاقة الحمراء بداعي حرمان المنافس من فرصة محققة لتسجيل هدف خلال مباراة فريقه أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد 22 نوفمبر.. مضيفاً أنه سيتم نشر الأسباب المكتوبة لقرار اللجنة التنظيمية المستقلة في الوقت المناسب.

وبذلك، يصبح اللاعب متاحاً لفريقه في المباراة المقبلة في الدوري أمام برينتفورد والتي تُقام يوم السبت المقبل.