يواصل الفيلم «خروج آمن»، للمخرج والمؤلف محمد حماد، نجاحاته في المهرجانات السينمائية الدولية، حيث رفع شعار «كامل العدد» خلال مشاركته في الدورة الثالثة والعشرين من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، مع نفاد تذاكر جميع عروضه حتى الآن، بحضور مخرج ومؤلف الفيلم محمد حماد، والمنتجة خلود سعد، وبطل الفيلم مروان وليد.

فيلم خروج آمن

ويشارك الفيلم ضمن قسم «آفاق» بالاختيار الرسمي للمهرجان، حيث احتضن قصر المؤتمرات وسينما كوليزي، إحدى دور العرض السينمائية العريقة بمدينة مراكش، عروض الفيلم التي شهدت إقبالًا جماهيريًا واهتمامًا من الأوساط السينمائية والإعلامية المغربية.

"خروج آمن" الذي فاز بجائزة مابعد الانتاج من ورشات الأطلس بمهرجان مراكش

ولم يقتصر التفاعل الجماهيري مع الفيلم على الإقبال على عروضه، إذ امتد إلى نقاشات مطولة حول موضوعه وأبعاده النفسية والإنسانية والاجتماعية، حيث استمرت جلسة النقاش التي أعقبت أحد عروض الفيلم لنحو 90 دقيقة، ناقش خلالها الجمهور المخرج محمد حماد حول تجربته السينمائية والقضايا التي يطرحها العمل.

أشاد محمد حماد بثقافة الجمهور المغربي ووعيه السينمائي، مشيرًا إلى أن استمرار الحوار بعد انتهاء العرض يجسد التفاعل الذي يتطلع إليه من خلال أعماله، إذ يرى أن قيمة التجربة السينمائية تمتد إلى الأفكار والتساؤلات التي يحملها المشاهد معه خارج قاعة العرض.

وتحدث حماد عن الدوافع الإنسانية وراء تقديم الفيلم، موضحًا أن اهتمامه انصب على مصير أبناء ضحايا الإرهاب، وكيف يمكن لتجربة الفقد في سنوات الطفولة أن تعيد تشكيل نظرة الإنسان إلى العالم وعلاقته بالآخرين، حتى بعد مرور سنوات طويلة على الواقعة التي تسببت في معاناته.

كما تناول حماد مفهوم التسامح وقبول الاختلاف، باعتبارهما من المحاور الرئيسية للفيلم، مؤكدًا أن العلاقات الإنسانية قادرة على تجاوز الحواجز الدينية والاجتماعية، وأن الاعتزاز بالهوية لا يتعارض مع احترام هويات الآخرين.

واستعاد المخرج المصري علاقته بالمغرب، الذي كان أول بلد عربي يزوره خارج مصر، خلال مشاركته في مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، معربًا عن تقديره لحفاوة الاستقبال والروابط التي تجمع الشعبين المصري والمغربي.

وتحمل مشاركة «خروج آمن» في مهرجان مراكش أهمية خاصة بالنسبة إلى محمد حماد وفريق العمل، إذ سبق للفيلم أن استفاد من دعم «ورشات الأطلس» التابعة للمهرجان خلال مرحلة ما بعد الإنتاج، ليعود مجددًا إلى مراكش بعد اكتماله، ويلتقي بالجمهور المغربي ضمن الاختيار الرسمي.

وأشار حماد إلى أهمية التعاون السينمائي بين دول المنطقة، مستشهدًا بتجربة الفيلم الذي يجمع في إنتاجه خمس دول، وبالدور الذي تؤديه المهرجانات السينمائية في توفير فرص الدعم والتواصل بين صناع الأفلام والوصول بأعمالهم إلى جمهور أوسع.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق النفسي حول سمعان، شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، يعمل حارس أمن في أحد المباني السكنية بالقاهرة، ويعاني من اضطراب ما بعد الصدمة منذ طفولته، إثر فقدان والده في حادث إرهابي بليبيا، قبل أن يجد نفسه، بعد مرور عشر سنوات، أمام اختبار جديد يعيد إليه مخاوف الماضي ويضعه أمام اختيارات مصيرية.

ويعد «خروج آمن» التجربة الروائية الطويلة الثانية للمخرج محمد حماد بعد فيلمه «أخضر يابس»، وهو من تأليفه وإخراجه، وإنتاج خلود سعد ومحمد حماد، وبطولة مروان وليد ونهى أحمد وحازم عصام ومجدة منير، ضمن إنتاج دولي مشترك بين مصر وليبيا وقطر وتونس وألمانيا.