أكد الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن التضامن مع الشعب الفلسطيني يجب ألا يظل تعبيرًا عن التعاطف الوجداني، بل ينبغي أن يتحول إلى مواقف عملية حاسمة وخطوات جادة وفاعلة، مشددًا على ضرورة تحرر الإرادة الدولية من ازدواجية المعايير، واتخاذ مواقف واضحة تضع حدًا لمعاناة الشعب الفلسطيني.



ونقل شرقاوي، في كلمته نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال الفعالية التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، بمقرها في القاهرة، لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تحيات الإمام الأكبر إلى الحضور، معربًا عن تقديره لشرف إلقاء كلمة الأزهر في هذه المناسبة.



وقال إن الشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى كلمات جديدة تثبت عدالة قضيته بقدر ما هو بحاجة إلى يقظة الضمير العالمي، وتحرر الإرادة الدولية من ازدواجية المعايير، ومواقف عملية واضحة تضع حدًا لمعاناته.



وأشار إلى أن من المؤلم حقًا أن تأتي ذكرى اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني متزامنة مع ذكرى تقسيم فلسطين في اليوم ذاته، متسائلًا عما يمكن أن يصيب الضمير الإنساني حتى يرى المأساة فيألفها، ويشهد المعاناة حتى تفقد الأمم قدرتها على تحريك وجدانها واستنهاض أفعالها.



وأكد أن الأزهر الشريف كان ولا يزال حاضرًا في قلب القضية الفلسطينية، انطلاقًا من موقف ديني وأخلاقي وإنساني ثابت، لا تحكمه اعتبارات المصالح ولا تغيره تقلبات الأحداث.



فلسطين في قلب الأزهر الشريف

وأوضح أن فلسطين في وجدان الأزهر الشريف ليست قضية جغرافيا فحسب، بل قضية حق وعدل وشعب، ومقدسات إسلامية ومسيحية تنتهك، وكرامة إنسانية تُسلب.

وشدد على أن السلام الحقيقي لا يُبنى على القهر أو فرض واقع على أصحاب الأرض أو الاحتكام إلى القوة، وإنما يقوم على احترام حقوق أصحاب الأرض وكرامة الإنسان، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وأكد أن الأزهر يرفع صوته دفاعًا عن فلسطين أرضًا وشعبًا، ويتمسك بموقفه الرافض للظلم والعدوان، والمدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

ودعا إلى أن تتحول المأساة الفلسطينية إلى دافع يدفع العالم إلى تحمل مسؤولياته، وألا يُطلب من المظلوم وحده أن يقدم البرهان على إنسانيته في الوقت الذي يُكرّم فيه الظالم.

وشدد على أن القانون الدولي لا ينبغي أن يكون انتقائيًا، وأن العدالة لا ينبغي أن تتجزأ، كما يجب ألا تتغير حقوق الإنسان بتغير هوية أصحابها أو جنسياتهم أو معتقداتهم أو ألوانهم وألسنتهم.

ووجه الأزهر نداءً إلى المجتمع الدولي والمنظمات المختلفة والدول العربية والإسلامية كافة، بألا يظل التضامن مع الشعب الفلسطيني مجرد تعبير عن التعاطف الوجداني، بل يجب أن يتحول إلى مواقف عملية حاسمة وخطوات جادة وفاعلة.

واختتم بالتأكيد على ضرورة الانحياز إلى العدل واحترام الإنسان والوفاء بالحقوق التي لا تقبل البيع أو الشراء أو المساومة.