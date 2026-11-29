أكد السفير ناجي الناجي، القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى مصر، أن التطورات العسكرية الإسرائيلية المتسارعة في قطاع غزة تؤكد عدم وجود وقف حقيقي لإطلاق النار حتى الآن، مشيراً إلى استمرار العمليات العسكرية والاستهدافات داخل القطاع رغم الاتفاقات المعلنة.

وأوضح الناجي، في لقاء خاص عبر شاشة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي هشام عبد التواب، أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لا ينبغي أن يكون انتقائياً أو مجتزأً، بل يجب أن يشمل جميع بنوده، خاصة ما يتعلق بتحسين الأوضاع الإنسانية وضمان استقرار حياة المواطنين، لافتاً إلى استمرار معاناة الفلسطينيين من الجوع والبرد ونقص الدواء ومستلزمات الإيواء.

وقال إن أكثر من 1670 شهيداً سقطوا في قطاع غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، مؤكداً أن المعيار الحقيقي لنجاح الاتفاق هو حماية أرواح المدنيين وضمان مستقبل آمن للأطفال الفلسطينيين.