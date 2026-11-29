تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمرحلتها الثانية، وذلك بمراكز منشأة القناطر والعياط والبدرشين بمحافظة الجيزة، ومركز طوخ بمحافظة القليوبية، والتي ينفذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، للوقوف على مستجدات العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها ومعدلات التنفيذ.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستكمال منظومة خدمات الصرف الصحي بالقرى المستهدفة، من خلال إنشاء وتطوير محطات المعالجة والرفع وشبكات التجميع والطرد، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

منشأة القناطر

من جانبه، أوضح اللواء أشرف بركات، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المشروعات بمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة تشمل محطة معالجة وردان بطاقة 25 ألف م³/يوم، بنظام المعالجة الثلاثية، ومحطات رفع قرى وردان والحاجر والرهاوي، وشبكات الانحدار بقرية الرهاوي، ومحطة رفع قرية أم دينار، إلى جانب توسعات محطة معالجة بهرمس بطاقة 45 ألف م³/يوم، بنظام المعالجة الثنائية، ويجري تكثيف الأعمال الجاري تنفيذها.

مركزي العياط والبدرشين

وفي مركزي العياط والبدرشين بمحافظة الجيزة، تضمنت المشروعات عددًا من محطات الرفع وشبكات الصرف الصحي، ومنها محطة رفع طهما والشبكات والعدايات التابعة لها، ومحطة رفع ميت القائد وشبكاتها والعدايات، ومحطتا رفع سقارة الرئيسية والفرعية، والشبكات وخطوط الطرد والعدايات المرتبطة بهما، ومحطة رفع ميت رهينة وشبكاتها والعدايات، فضلًا عن محطتي رفع أبو صير الرئيسية والفرعية، ومحطة رفع العزيزة.

مركز طوخ

وفي مركز طوخ بمحافظة القليوبية، شملت مشروعات الصرف الصحي قرى كفر العمار ومنشأة العمار، وعرب الحصوة، والصالحة، وكومبتين، والباجور والفقراء، ودندنا، وكفر حسن وشرق الطريق السريع، وكفر الحصافة ومنصورة نامول، وكفر النخلة وبرشوم الصغرى والكبرى، والسيفا، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال ومتابعة معدلات التنفيذ بالمواقع المختلفة.

وخلال الجولات التفقدية، تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، وتكثيف العمالة والمعدات بالمواقع، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير التنفيذ، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لضمان الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة.

وجاءت الجولات بهدف متابعة المشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أي عقبات، بمشاركة المهندسين المشرفين على المشروعات من الجهاز والاستشاريين.