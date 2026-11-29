أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن عودة العديد من الخطوط الملاحية للعبور مجدداً من قناة السويس تمثل مؤشراً إيجابياً قوياً على بدء تعافي معدلات الملاحة بالقناة، مشيراً إلى جاهزية الهيئة لاستقبال الزيادة المرتقبة في أعداد وحمولات السفن العابرة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، الدكتور بهاء بدر، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للأعمال البحرية والتجارة ووكيل الخط الملاحي EVERGREEN في مصر، بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وخطط زيادة معدلات عبور سفن الخط الملاحي عبر القناة خلال الفترة المقبلة.

وأعرب رئيس الهيئة عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الخط الملاحي EVERGREEN، مثمناً قرار الخط باستئناف الإبحار عبر القناة، ومؤكداً أن هذه الخطوة تعكس الثقة في جاهزية قناة السويس وقدرتها على تلبية متطلبات التجارة العالمية بأعلى معايير الأمان والكفاءة.

وأوضح ربيع أن مشروعات التطوير المستمرة، وفي مقدمتها مشروع تطوير القطاع الجنوبي وتحديث الأسطول البحري، أسهمت في رفع الطاقة الاستيعابية للقناة وتعزيز معدلات الأمان الملاحي، بما يدعم قدرتها على استقبال مختلف أنواع وأحجام السفن.

واستعرض رئيس الهيئة حزمة الخدمات اللوجستية والملاحية المتكاملة التي تقدمها قناة السويس لعملائها من الخطوط والتوكيلات الملاحية حول العالم، مؤكداً نجاح الهيئة في توسيع نطاق خدماتها لتصبح مركزاً لوجستياً متكاملاً، من خلال خدمات الصيانة والإصلاح، وتبديل الأطقم البحرية، والتزود بالوقود، والإسعاف البحري، ومكافحة التلوث وجمع المخلفات البحرية.