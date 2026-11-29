أكد السفير محمد سفيان براح، سفير الجزائر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، تجديد الجزائر تضامنها الثابت والراسخ مع الشعب الفلسطيني، ودعمها لنضاله المشروع من أجل انتزاع حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد السفير محمد سفيان براح، في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على أن تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة يظل مرهونًا بإنصاف الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه المشروعة، وتمكينه من ممارستها كاملة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

واستهل السفير الجزائري كلمته خلال الفعالية التي نظمتها جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، إحياءً لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق 29 نوفمبر، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، بتوجيه الشكر والتقدير إلى جميع القائمين والمشرفين والمشاركين في الفعالية التضامنية، مثمنًا الجهود المبذولة في تنظيمها.

وخصًّ بالذكر الأمين العام للجامعة وفريق العمل بقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، برئاسة السفير فايد مصطفى، ومحمد علي النفطي، وزير خارجية الجمهورية التونسية ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب، وضيوف الفعالية.

وقال براح، إن إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يمثل مناسبة لتجديد الالتزام تجاه قضية تظل في صميم الضمير الإنساني، كما يشكل فرصة للتوقف عند جملة من الثوابت والمواقف، واستحضار ما تفرضه التطورات المتسارعة على المجتمع الدولي من مسؤوليات سياسية وأخلاقية وقانونية.

وأدان السفير محمد سفيان براح بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات الجسيمة والمتواصلة التي تقترفها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحرب المدمرة التي شهدها قطاع غزة، وما تخللها من جرائم ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب الاعتداءات والممارسات الممنهجة التي تستهدف القدس والضفة الغربية، وتسعى إلى النيل من الإنسان الفلسطيني، والاستيلاء على أرضه، وطمس هويته، وفرض وقائع جديدة بالقوة.

وأكد أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساسًا جسيمًا بالمرتكزات القانونية والأخلاقية للنظام الدولي القائم على احترام الحقوق والالتزام بأحكام القانون الدولي.

المشاهد المروعة للمعاناة الإنسانية

وأشار المندوب الدائم الجزائري إلى أن المشاهد المروعة للمعاناة الإنسانية، وما أفرزته سياسات وممارسات الاحتلال من قتل ودمار وتهجير قسري وحرمان من أبسط مقومات الحياة، تجاوزت كونها مجرد أحداث تنقلها وسائل الإعلام، لتغدو شواهد دامغة تستنهض الضمير الإنساني، وتضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى مصداقية التزامه بمبادئه وقيمه ومنظومته القانونية والأخلاقية.

وشدد براح على أنه لم يعد كافيًا الاكتفاء بالتعبير عن القلق أو إصدار بيانات الإدانة، إذ تقتضي المسؤولية الدولية ترجمة المواقف إلى خطوات عملية وتدابير ملموسة تكفل حماية المدنيين، وتضع حدًا للانتهاكات، وتنهي حالة الإفلات من العقاب.

كما أكد ضرورة توفير الدعم اللازم للمنظمات والهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته، وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا»، بما يمكنها من مواصلة أداء ولايتها الإنسانية.

ولفت السفير الجزائري إلى أن التاريخ لا يسجل الأحداث وحدها، وإنما يحفظ أيضًا مواقف الدول والجهات الفاعلة إزاءها، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني، الذي دفع أثمانًا باهظة دفاعًا عن أرضه وحقوقه، يدرك جيدًا طبيعة المواقف التي اتخذت تجاه قضيته، وسيميز بين من وقف إلى جانبه بصدق، مدافعًا عن حقوقه ومناصرًا لقضيته العادلة في مختلف المحافل، وبين من اكتفى بالمواقف الملتبسة أو وظف معاناته في حسابات ومصالح لا تتصل بتطلعاته الوطنية.

وأكد المندوب الدائم الجزائري أن التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني يقتضي موقفًا متسقًا لا تحكمه ازدواجية المعايير، ويستوجب الدفاع عن القانون الدولي دون انتقائية، وعن حقوق الإنسان دون تجزئة، وعن حق الشعوب في تقرير مصيرها دون استثناء.

وجدد السفير محمد سفيان براح التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في صميم التحرك الدبلوماسي الجزائري، وأن بلاده ستواصل، بالتنسيق مع الأشقاء والشركاء، الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل من أجل إنهاء الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي ختام كلمته، أكد السفير الجزائري أن الشعب الفلسطيني يستحق أكثر من مشاعر التضامن، فهو يستحق العدالة والحرية والكرامة، ويستحق أن يعيش على أرضه آمنًا سيدًا، وأن ينعم أبناؤه بمستقبل يليق بتضحيات أجياله.