ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيد سعد بن صليب بن مطلق العتيبي، رئيس البرلمان العربي، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس الدور المصري المحوري والريادي في دعم العمل العربي المشترك وتوحيد الصف لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وأوضح "أبو العطا"، في بيان، أن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تعزيز دور البرلمان العربي وتوسيع آفاق التعاون المؤسسي والفني مع البرلمان المصري، تترجم رؤية القيادة السياسية الحكيمة بأهمية الدبلوماسية البرلمانية كذراع مساند للدبلوماسية الرسمية في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وحماية الأمن القومي العربي وصون مقدرات الشعوب.

وأشار رئيس حزب المصريين، إلى أن إشادة رئيس البرلمان العربي بالجهود المصرية لحفظ الاستقرار الإقليمي، وتأكيد الجانبين على ضرورة توحيد الرؤى والمواقف العربية، يبعث برسالة قوية مفادها أن التكاتف العربي تحت مظلة الجامعة العربية ومؤسساتها التشريعية هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات الراهنة وصياغة حلول مستدامة تخدم تطلعات الشعوب العربية في التنمية والاستقرار.

وأكد أن الرسائل التي تضمنها اللقاء، لا سيما ما يتعلق بضرورة الحفاظ على وحدة الصف العربي وتجاوز الأزمات الراهنة، تضع خارطة طريق واضحة للعمل العربي خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن إشادة رئيس البرلمان العربي بالجهود المصرية الدؤوبة لحفظ الاستقرار الإقليمي، وتأكيده على تطابق الرؤى مع الرئيس السيسي بشأن ضرورة توحيد الموقف العربي، يعكسان إدراكًا عربيًا شاملًا بأن أمن الدول العربية كل لا يتجزأ، وأن التحديات الراهنة لا يمكن مواجهتها إلا من خلال تكاتف حقيقي وتنسيق مستمر يضع المصالح العليا للأمة فوق أي اعتبارات أخرى.

ولفت إلى أن دعوة الرئيس السيسي للبرلمان العربي بضرورة تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الأمة والبحث عن حلول مستدامة لها، تمنح البرلمان العربي قوة دفع كبيرة للقيام بدور أكثر فاعلية وتأثيرًا، مؤكدًا على أن مجلس الشيوخ المصري يدعم بكل قوة كافة المبادرات والخطوات التي من شأنها تعزيز التكامل البرلماني العربي، وتفعيل آليات التشاور المستمر بين البرلمان المصري والبرلمان العربي، بما يخدم قضايا الأمة ويحقق آمال الشعوب العربية في الأمن والتنمية والازدهار.