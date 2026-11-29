استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، سعد بن صليب العتيبي، رئيس البرلمان العربي، بحضور المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وفي مستهل اللقاء، رحب الرئيس السيسي برئيس البرلمان العربي، وهنأه بتوليه منصبه عقب انتخابه في أكتوبر 2026، مشيراً إلى أن فوزه يعكس ثقة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية في قدراته على الارتقاء بالعمل البرلماني العربي.

وأكد الرئيس أهمية تعزيز دور البرلمان العربي في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الأمة العربية، وبحث الحلول المستدامة لها، مشدداً على حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم لدفع دور البرلمان العربي.

دعم مصر للبرلمان العربي

وأشار السيسي إلى أهمية توسيع التعاون المؤسسي والفني بين البرلمان العربي ومجلس النواب المصري، مؤكداً محورية دور البرلمان العربي في الحفاظ على وحدة الصف العربي لمواجهة التحديات والأزمات الراهنة وصون الأمن القومي العربي.

من جانبه، أعرب سعد بن صليب العتيبي عن تقديره للقاء الرئيس السيسي، مثمناً الدعم الذي تقدمه مصر لتعزيز دور البرلمان العربي في مختلف المجالات، ومؤكداً أهمية الحفاظ على وتيرة التنسيق بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.

كما أعرب عن تطلعه إلى مواصلة التعاون مع مجلس النواب المصري لتعميق التنسيق البرلماني بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وثمن رئيس البرلمان العربي تأكيد الرئيس السيسي ضرورة توحيد الموقف العربي، مشيراً إلى أن التحديات الإقليمية الراهنة تتطلب توحيد الرؤى بين الدول العربية، بما يسهم في تجاوز التحديات والحفاظ على أمن الدول العربية ومقدراتها.

وأعرب العتيبي عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر من أجل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وأمن جميع الدول العربية.