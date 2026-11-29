أقامت جامعة الدول العربية، اليوم "الأحد"، فعالية لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، برعاية ومشاركة نبيل فهمي، الأمين العام للجامعة، فضلا عن مشاركة رفيعة المستوى من المندوبين الدائمين لدى الجامعة، وسفراء وممثلي الدول الأجنبية والمنظمات العربية والدولية.

وأكدت الجامعة، في بيان لها، أن تنظيم الفعالية يأتي في إطار حرصها على إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني سنوياً، تأكيداً على مركزية القضية الفلسطينية والإيمان بعدالتها، ودعماً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وألقى نبيل فهمي كلمة في افتتاح الفعالية، شدد خلالها على الحاجة الماسة إلى محاسبة إسرائيل على تجاوزاتها ومخالفاتها تجاه الشعب الفلسطيني، وضرورة وقف الانتهاكات بشكل فوري، محذراً من خطورة الاستمرار في سلب الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته الحرة والمستقلة، وإصرار إسرائيل على الممارسات الرامية إلى فرض الاستيطان والضم والتهجير وتغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية.

وتضمنت الفعالية كلمات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، استُهلت بكلمة مسجلة لمحمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، رئيس الدورة (166) لمجلس جامعة الدول العربية، تلتها كلمات للسفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية، وعدد من السفراء والمندوبين الدائمين لدى الجامعة.

تكريم وزارة الصحة المصرية

كما شارك في الكلمات التضامنية جيانلوكا رامبولا، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى مصر، والدكتور أحمد خليفة شرقاوي، ممثلاً عن الأزهر الشريف، والقمص موسى إبراهيم، المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأكدت الكلمات ضرورة العمل على تحقيق العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، وتكثيف الجهود لإغاثته، خاصة في قطاع غزة، ووضع حد لانتهاكات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء الاحتلال، ورفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، واحترام القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشهدت الفعالية تكريم عدد من المؤسسات والهيئات والشخصيات التي أسهمت جهودها في دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز التضامن معه ورفع الوعي بقضيته، حيث قُدمت دروع تكريم باسم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، تقديراً لجهود وزارة الصحة والسكان المصرية في استقبال الجرحى الفلسطينيين وتوفير الرعاية الطبية لهم.

كما شمل التكريم الدكتور أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي بدولة فلسطين، تقديراً لجهود الوزارة والمعلمين الفلسطينيين في أداء رسالتهم والحفاظ على المسيرة التعليمية، خاصة في قطاع غزة، رغم التحديات الجسيمة.

وكرمت الجامعة أيضاً المخرجة كوثر بن هنية وفريق عمل فيلم «صوت هند رجب»، تقديراً لإبداعاتهم ودورهم في رفع الوعي بعدالة القضية الفلسطينية، ونقل صورة وحقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، وخاصة الأطفال في قطاع غزة.