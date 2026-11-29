كشف المغامر المصري عمرو بدوي عن تفاصيل رحلته حول العالم بسيارة تحمل تصميمًا فرعونيًا مستوحى من الحضارة المصرية القديمة، بهدف الترويج للسياحة المصرية وتعريف شعوب العالم بالمقومات التاريخية والحضارية التي تتمتع بها مصر.

وقال عمرو بدوي، خلال لقائه عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إنه حرص قبل الانطلاق في رحلته خارج مصر على خوض مغامرات داخل البلاد، حيث قاد سيارته من القاهرة حتى أبو سمبل، وزار عددًا من المقابر والمعابد والأديرة والمساجد والمواقع التاريخية، موضحًا أنه أنتج محتوى للتعريف بالحضارة المصرية والترويج للسياحة الداخلية.

وأوضح المغامر المصري أن اختياره التصميم الفرعوني لسيارته جاء باعتباره هوية بصرية مميزة ترتبط بمصر وحدها، ولا تتكرر في وجهات أخرى، مشيرًا إلى أن السيارة تحمل رموزًا مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، من بينها عين حورس والأهرامات والملك توت عنخ آمون.

وأضاف بدوي أنه قرر استغلال رحلته حول العالم في الترويج لبلده، بدلًا من وضع إعلانات لشركات راعية أو الترويج لعمله الشخصي، لافتًا إلى أن السيارة تحمل عبارة «Visit Egypt Today» لتكون رسالة دعائية لمصر تلفت أنظار الأشخاص في مختلف الدول التي يزورها.

اكتشاف معالمها السياحي

وأكد أن هدفه من هذه الفكرة هو استثمار وجوده في أوروبا ومختلف أنحاء العالم للتعريف بمصر، خاصة أن كثيرين لديهم معرفة بالحضارة المصرية أو رغبة في زيارة البلاد واكتشاف معالمها السياحية.