كشفت مقارنة أجرتها صحيفة «بوليتيكو» لشروط استخدام وكيل الذكاء الاصطناعي «ميوز» التابع لشركة «ميتا» في بريطانيا والولايات المتحدة، أن الشركة تتحمل مسؤولية قانونية أكبر عن الأخطاء التي قد يرتكبها الوكيل في السوق البريطانية، بما يمنح المستهلكين هناك نطاقا أوسع للمطالبة بالتعويض مقارنة بالمستخدمين الأمريكيين.

وأوضحت الصحيفة أن شروط الخدمة الخاصة بـ«ميوز» في بريطانيا، والتي جاءت عقب محادثات مع الجهات التنظيمية، تتيح للمستهلكين البريطانيين فرصا أوسع للحصول على تعويض إذا ارتكب الوكيل أخطاء أثناء تنفيذ المهام نيابة عنهم، مشيرة إلى أن ذلك يعكس استعداد الشركة للالتزام بمعايير أعلى للمسؤولية القانونية من أجل دخول السوق البريطانية.

وكانت «ميتا» قد أطلقت «ميوز»، وهو وكيل ذكاء اصطناعي ينفذ إجراءات نيابة عن المستخدمين، في بريطانيا خلال الأسبوع الجاري، بعد إطلاقه في الولايات المتحدة قبل عدة أشهر، وذلك عقب محادثات مع الجهات التنظيمية البريطانية.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، المسؤولة عن تطبيق قوانين حماية المستهلك، إن «ميتا» أجرت تعديلات على شروط استخدام الوكيل في بريطانيا عقب أسابيع من المشاورات، بهدف جعلها أكثر إنصافا للمستهلكين وضمان توافقها مع قوانين حماية المستهلك المعمول بها في البلاد.

وأشارت «ميتا» إلى أن «ميوز» يمكنه مساعدة المستخدمين في مهام متعددة، من متابعة طلبات استرداد الأموال وتجديد تأمين السيارات إلى التسوق لعيد الميلاد، لكنها أقرت علنا بأن الأداة لا تزال ترتكب أخطاء وقد تستمر في ذلك. كما يمكن للوكيل إجراء مدفوعات نيابة عن المستخدمين بعد الحصول على موافقتهم.

وبحسب الصحيفة، تحدد شروط الاستخدام في الولايات المتحدة مسؤولية «ميتا» المالية بحد أقصى يبلغ 250 دولارا، باستثناء المطالبات الناشئة عن الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد أو الاحتيال من جانب الشركة، كما تعفي الشركة من المسؤولية، إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، عن الخسائر أو الأضرار الناجمة عن أي إجراءات غير مقصودة أو خاطئة أو غير مصرح بها ينفذها الوكيل.

وفي المقابل، لا تضع الشروط البريطانية حدا أقصى للتعويض المالي، كما تقصر الاستثناءات من مسؤولية الشركة على الحالات التي تكون قد تصرفت فيها دون المهارة والعناية المعقولتين أو المهنية المطلوبة. ويعد هذا المعيار جزءا تلقائيا من العقود المبرمة بين الشركات والمستهلكين بموجب قانون حماية المستهلك البريطاني، إلا أن كيفية تطبيقه عمليا عند المطالبة بالتعويض عن أضرار تسببها وكلاء الذكاء الاصطناعي لم تختبر بعد أمام المحاكم.

ولفتت الصحيفة إلى أن موظفين في «ميتا» أثاروا، بحسب تقارير، مخاوف داخلية بشأن بعض الإجراءات غير المرغوب فيها التي نفذها الوكيل منذ إطلاقه في الولايات المتحدة، ومنها الوصول إلى رسائل مشفرة وتقديم معلومات غير صحيحة عن مشتريات، فيما وصفت الشركة هذه الحالات بأنها وقائع منفردة.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية إنها تتوقع أن يكون «ميوز» الأول ضمن مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي الشخصيين الذين سيطرحون في السوق البريطانية، ودعت المستخدمين إلى الإبلاغ عن أي مشكلات تواجههم عند استخدام هذه الأدوات.

كما تتابع جهات تنظيمية بريطانية أخرى تطورات هذه التقنيات؛ إذ قالت هيئة السلوك المالي إن الشركات التي تطور وكلاء الذكاء الاصطناعي أو تستخدمهم، مع تزايد قدرتهم على تنفيذ المعاملات والمدفوعات واتخاذ قرارات استثمارية، يتعين عليها فهم الأنشطة التي تتطلب الحصول على تراخيص والالتزامات التنظيمية التي قد تنطبق عليها.

وأضافت الهيئة أن واجب حماية المستهلكين قد يسري أيضا على استخدام الشركات الخاضعة للتنظيم لهذه الوكلاء، مشيرة إلى ضرورة أن تدرس جميع الشركات بعناية ما إذا كانت ستقبل المدفوعات التي يبدأها وكيل ذكاء اصطناعي.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن المستخدمين قد يتمكنون مستقبلا من المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسببها هذه الأدوات بموجب قوانين مسؤولية المنتجات، إلى جانب قوانين العقود وحماية المستهلك والإهمال واللوائح القطاعية. وتراجع لجنة القانون البريطانية حاليا تشريعات مسؤولية المنتجات، واقترحت توسيع تعريف المنتج ليشمل البرمجيات، بما فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يجعل الشركات المطورة لهذه الوكلاء أو المستخدمة لها مسؤولة بشكل صارم عن أنواع معينة من الأضرار التي تتسبب فيها.