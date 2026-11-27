دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الجمعة، السلطات في كوستاريكا إلى إعادة النظر بشكل عاجل في قرار منع دخول فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والسماح لها بدخول البلاد.

وقال تورك، في منشور عبر منصة «إكس»، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء منع ألبانيزي من دخول كوستاريكا لدى وصولها إلى المطار، استنادًا إلى مزاعم تتعلق بالأمن القومي، مشيرًا إلى صعوبة التوفيق بين هذا القرار والتزام كوستاريكا الراسخ بحقوق الإنسان.

وكانت سلطات الهجرة في كوستاريكا أعلنت رفض دخول ألبانيزي لأسباب تتعلق بالأمن القومي، استنادًا إلى تنبيه دولي مزعوم يربطها بأعمال إرهابية، دون أن يحدد مدير الهجرة أومر باديلا الجهة التي أصدرت هذا التنبيه أو يقدم أدلة تدعم تلك المزاعم.

ورفضت ألبانيزي، الخبيرة القانونية الإيطالية التي عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2022، هذه الاتهامات، وطالبت السلطات الكوستاريكية بتقديم أدلة عليها أو التراجع عنها، وكانت قد تلقت دعوة من جامعة كوستاريكا لمنحها درجة الدكتوراه الفخرية.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن المحكمة الدستورية في كوستاريكا أصدرت أمرًا مؤقتًا يمنع السلطات من ترحيل ألبانيزي قسرًا، لحين النظر في دعوى قضائية مقدمة نيابة عنها.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على ألبانيزي في يوليو 2025، على خلفية عملها المتعلق بإجراءات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، فيما سبق أن دعا تورك واشنطن إلى رفع هذه العقوبات، مؤكدًا ضرورة تمكين خبراء الأمم المتحدة من أداء مهامهم دون التعرض لإجراءات عقابية.