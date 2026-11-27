قال الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، إن الفضاء الرقمي «ليس قدرًا محتومًا بالصراع أو الشك»، بل فرصة تاريخية إذا أُحسنت إدارتها، داعيًا إلى «عقد اجتماعي رقمي جديد» يعزز الثقة ويحمي التماسك المجتمعي.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية «الفضاء الرقمي وتأثيره على بناء الثقة والسلم المجتمعي»، التي أدارها الكاتب الصحفي عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ، ضمن لقاء «نحو رؤية عربية مشتركة للسلم المجتمعي في ظل التحولات الإقليمية» الذى تنظمه الهيئة القبطية الانجيلية في لارنكا بقبرص.

وأوضح مسلم في كلمته أن السوشيال ميديا تحولت من وسيلة للتواصل الاجتماعي إلى «المحرك الأول للأحداث»، وأن المجال العام انتقل من الشارع والمقهى الثقافي والصحف إلى «شاشة صغيرة بحجم كف اليد» يحملها كل مواطن في جيبه. وأكد أن التكنولوجيا أداة محايدة، مثل الورقة والقلم والميكروفون، وأن قيمتها تتحدد «باليد التي تمسك بها والعقل الذي يوجهها».

3 ركائز للفرصة الرقمية

وحدد مسلم 3 ركائز للفرصة الرقمية: كسر احتكار المعلومة وتوسيع دائرة المشاركة، وتعزيز التواصل المباشر بين المؤسسات والمواطنين، وإتاحة المعرفة وبناء جسور الحوار الثقافي بين الأجيال والثقافات.. وفي المقابل، قال إن 4 تحديات تهدد بنية الثقة: صناعة الشائعات واقتصاد التضليل، والاستقطاب الرقمي، وخطاب الكراهية والتنمر الإلكتروني، واستباحة الخصوصية وانتهاك البيانات. وقال إن دراسات إعلامية حديثة تشير إلى أن المحتوى الذي يثير الغضب والخوف ينتشر أسرع بـ6 أضعاف من المحتوى القائم على الحقائق الهادئة.

وأضاف تحديًا عربيًا خاصًا، هو أن الخوارزميات تملكها شركات دولية كبرى، وأن الدول العربية لم تنسق موقفًا موحدًا أمامها، مشيرًا إلى مبادرة لوزير الإعلام الأردني قبل سنوات لم تتحقق.. وحمّل مسلم الإعلام المهني مسؤولية التحقق قبل النشر وعدم اللهاث وراء «التريند الرخيص»، وطالب المؤسسات والدولة بـ«الشفافية الاستباقية» لأن المعلومة الدقيقة «اللقاح الأقوى ضد التضليل»، ودعا المواطن إلى مسؤولية الاستخدام.

وفي تعقيباته على المتحدثين في نهاية الجلسة، أيّد مسلم منع الأطفال دون سن معينة (نحو 16 عامًا) من استخدام وسائل التواصل، مشيرًا إلى قرارات في فرنسا وأستراليا وبريطانيا، وقال إنه قدّم طلب مناقشة في مجلس الشيوخ بشأن استخدام الأطفال لهذه الوسائل. لكنه شدد على أن البرلمان «لا يدعو إلى التقييد»، وإنما إلى تقنين الاستخدام وحماية الأطفال، قائلًا إن السوشيال ميديا «صعب حد يقيّدها».

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

وفي ملف الذكاء الاصطناعي، قال إن المجتمعات العربية انشغلت بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وعدد الوظائف التي سيلغيها، أكثر من تعلم تقنياته وتطويرها ومواكبتها.

وختم بأنه «لا حل مع الذكاء الاصطناعي إلا بالتفاعل معه»، وأن دولًا «ستخرج من التاريخ» إن لم تلحق به، داعيًا إلى تخريج متخصصين ونشر وعي عام بالذكاء الاصطناعي بين الأجيال الصغيرة. وقال إن العرب أمام «غول تكنولوجي جديد»، وإن البديل عن الالتحاق بالموكب هو أن «نظل نشكو من نظرية المؤامرة ونبكي على ما ضاع».

الندوة افتتحت صباح اليوم بكلمتي د. القس أندريه زكي، رئيس الهيئة ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ود. سميرة لوقا، رئيس قطاع الحوار بالهيئة.. وشارك في الجلسة الثانية، د. وجيه قانصو، أستاذ الفلسفة بالجامعة اللبنانية، ود. إكرام عدنني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن زهر بالمغرب، إلى جانب د محمود مسلم الكاتب الصحفي عضو مجلس الشيوخ.