بدأت أسعار الوقود في الولايات المتحدة التراجع بعد أشهر من الارتفاعات الحادة التي أثقلت كاهل الأسر الأمريكية مدعومة بانخفاض أسعار النفط الخام، إلا أن هذا التراجع لا يزال متفاوتا بين الولايات، كما تحيط به عوامل قد تحد من استمراره، من بينها عودة بعض الضرائب المحلية وتقلبات أسواق الطاقة والتطورات الجيوسياسية.

ورغم ذلك تلوح في الأفق ضغوط جديدة على المستهلكين مع استعداد عدد من الولايات لإعادة فرض ضرائب كانت قد علقت تحصيلها مؤقتا، الأمر الذي قد يدفع أسعار البنزين إلى الارتفاع مجددا، حتى في ظل تراجع أسعار النفط عالميا.

وذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية، أن متوسط سعر جالون البنزين العادي على مستوى الولايات المتحدة بلغ 3.53 دولار، وفقًا لبيانات الجمعية الأمريكية للسيارات، مقارنة بـ3.66 دولار قبل أسبوع و4.25 دولار قبل شهر، مسجلًا انخفاضًا بنحو 72 سنتًا خلال شهر واحد.

وفي تقدير آخر، قال باتريك دي هان المحلل المتخصص في متابعة أسعار الوقود، إن المتوسط الوطني بلغ نحو 3.49 دولار للجالون، مرجحًا أن تكون الأسعار قد اقتربت من نطاق تتحرك فيه خلال الشهرين المقبلين، ما لم تحدث اضطرابات جيوسياسية جديدة تؤثر على إمدادات النفط.

وجاء هذا التراجع بعد موجة ارتفاع قوية أعقبت اندلاع الحرب مع إيران، إذ ارتفع متوسط سعر جالون البنزين من نحو 2.98 دولار آنذاك إلى أكثر من أربعة دولارات بحلول 31 مارس للمرة الأولى منذ عام 2022 قبل أن يبلغ ذروته عند نحو 4.56 دولار في 21 مايو.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة الضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي جعلت خفض تكاليف الطاقة أحد وعودها الرئيسية، لا سيما مع انعكاس الزيادة على ميزانيات الأسر وتكاليف المعيشة.

ومع تراجع أسعار النفط الخام لاحقا، طالبت الإدارة الأمريكية بانعكاس الانخفاض على أسعار الوقود، واتهمت إدارة ترامب بعض بائعي البنزين بالإبقاء على الأسعار عند مستويات مرتفعة، مشيرة إلى أنها طلبت من وزارة العدل فحص احتمال وجود تلاعب في الأسعار.

وبحلول أواخر يونيو، انخفض المتوسط الوطني إلى نحو 3.91 دولار للجالون، بالتزامن مع تراجع أسعار الخام والمساعي الأمريكية والإيرانية للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد.

ورغم الانخفاض المسجل مؤخرًا، لا تزال أسعار البنزين أعلى من مستوياتها قبل عام، عندما بلغ المتوسط الوطني نحو 3.02 دولار للجالون، كما يواصل الديزل تسجيل مستويات مرتفعة نسبيًا، إذ بلغ متوسط سعره 5.67 دولار أمس، مقابل 5.86 دولار قبل أسبوع و6.35 دولار قبل شهر.

وتوقع دي هان تراجع أسعار الديزل بما يتراوح بين 25 و55 سنتًا إضافية خلال الأسابيع المقبلة، لكنه أشار إلى أن هذه التوقعات تظل مرتبطة بتطورات السوق، ولا تستبعد حدوث تغيرات مفاجئة في الأسعار.

وتقول نيوزويك ولا يعكس المتوسط الوطني الصورة الكاملة لسوق الوقود الأمريكية، إذ تتباين الأسعار بصورة ملحوظة من ولاية إلى أخرى.

ووفقًا للتقرير، سجلت 44 ولاية متوسطات تقل عن أربعة دولارات للجالون بحلول أعياد نهاية العام ، بينما تصدرت هاواي قائمة الولايات الأعلى سعرًا بمتوسط 5.58 دولار، تلتها كاليفورنيا بنحو 5.37 دولار، ثم نيفادا عند 4.60 دولار وواشنطن عند 4.53 دولار.

وفي المقابل، سجلت إنديانا أدنى متوسط على مستوى البلاد عند 2.83 دولار للجالون، تلتها أوهايو بنحو 2.84 دولار، ثم نورث كارولاينا عند 2.90 دولار، وأوكلاهوما عند 2.96 دولار، ما يعكس فارقًا كبيرًا بين تكلفة الوقود في الولايات المختلفة.

ووصلت المنافسة بين محطات الوقود في بعض المناطق إلى مستويات أقل من المتوسطات المعلنة؛ إذ أشار دي هان إلى أن متجر «سامز كلوب» في مدينة لافاييت بولاية إنديانا كان يبيع الجالون بسعر 2.05 دولار، وهو مستوى يقل كثيرًا عن تكلفة الوقود نفسه، بحسب تقديره.

وفي الوقت الذي يستفيد فيه المستهلكون من انخفاض أسعار الوقود، تقترب إعفاءات ضريبية مؤقتة في عدد من الولايات من نهايتها، ما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار محليا، حتى مع استمرار تراجع أسعار النفط الخام.

ففي ولاية جورجيا، ينتهي تعليق ضريبة وقود السيارات مساء 30 نوفمبر الجاري، لتعود الضريبة البالغة 33.3 سنت للجالون اعتبارًا من أول ديسمبر، ما لم تقرر السلطات تمديد التعليق.

ويتوقع دي هان أن يؤدي ذلك إلى زيادة أسعار الوقود بنحو 25 إلى 35 سنتًا للجالون، في وقت بلغ فيه متوسط السعر بالولاية 3.04 دولار .

وفي نورث كارولاينا، من المقرر أيضا عودة ضريبة تبلغ 41 سنتًا للجالون في أول ديسمبر، وهو ما قد يرفع السعر إلى نحو 3.31 دولار، بافتراض استقرار العوامل الأخرى المؤثرة في السوق.

أما في إنديانا فتواجه أسعار الوقود تعديلات ضريبية على مرحلتين؛ إذ يعاد ضبط ضريبة استخدام البنزين الشهرية عند 25.5 سنت في أول ديسمبر، قبل انتهاء التعليق الأوسع للضرائب في الرابع من الشهر نفسه. ويرجح دي هان أن ترتفع الأسعار بنحو 50 إلى 60 سنتا للجالون اعتبارا من الخامس من ديسمبر.

وتشير هذه التطورات إلى أن تراجع أسعار البنزين على المستوى الوطني لا يعني بالضرورة انخفاض تكلفته بالوتيرة نفسها في جميع الولايات، إذ تتداخل الضرائب المحلية مع تحركات أسعار النفط الخام والعوامل الجيوسياسية في تحديد السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.

وبينما تمنح الانخفاضات الأخيرة الأسر الأمريكية قدرًا من الارتياح بعد أشهر من ارتفاع تكاليف الوقود، تظل استمرارية هذا الاتجاه غير مضمونة، في ظل احتمالات تغير أسعار النفط وعودة الضرائب المؤقتة، بما قد يؤدي إلى تجدد الضغوط على المستهلكين خلال الفترة المقبلة