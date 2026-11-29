حرص الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على تقديم واجب العزاء في وفاة الكابتن محمد شكري، المعلق الرياضي وأحد ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، والذي ينتمي إلى مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لمواساة أسرته في مصابهم الأليم.



وكان الكابتن محمد شكري قد لقي مصرعه في الحادث المأساوي الذي شهدته منطقة الوراق، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا، حيث عاش أفراد أسرته وجيرانه لحظات صعبة على مدار يومين من البحث والانتظار، بعدما أطلقوا مناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمساعدة في العثور عليه والتعرف على جثمانه.

وروى أحد جيران الراحل تفاصيل مؤثرة من لحظات التعرف على جثمانه، مؤكدًا أن نجله ذهب إلى المشرحة للتعرف عليه، ليكتشفوا مشهدًا إنسانيًا مؤلمًا، بعدما عُثر عليه محتضنًا طفلًا كان يحاول إنقاذه أثناء الحادث، في مشهد أبكى كل من شاهده.

وأضاف الجار أن أسرة الكابتن محمد شكري طلبت من أسرة الطفل السماح بدفن الجثمانين معًا، تقديرًا للرابطة الإنسانية التي جمعتهما في اللحظات الأخيرة، إلا أن أسرة الطفل رفضت، ما اضطر الأطباء إلى فصل الجثمانين عن بعضهما، حتى تتمكن كل أسرة من تسلم جثمان فقيدها ودفنه بمقابر أسرته.