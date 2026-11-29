بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء بجمهورية السودان الدكتور كامل الطيب إدريس، علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء اليوم على هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء السوداني لقطر، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا" عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعلى الصعيد العسكري، بحث رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن طيّار جاسم بن محمد المناعي، اليوم ، مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية الفريق أول طيّار فابيان موندون، والوفد المرافق له، أوجه التعاون العسكري المشترك، وسبل تطويره في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.

ووقع الجانبان خلال اللقاء على هامش زيارة رئيس أركان الجيوش الفرنسية إلى دولة قطر، على ترتيبات فنية بين وزارتي الدفاع في دولة قطر والجمهورية الفرنسية، بما يسهم في تعزيز التعاون العسكري المشترك.

وعلى الصعيد الأمني بحث وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، مع القائد العام لقوات الدرك بالجمهورية الإيطالية الصديقة "الكارابينيري" الفريق أول سالفاتوري لونغو،عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

و استعرض الجانبان خلال اللقاء اليوم بالدوحة، علاقات التعاون الثنائية المشتركة في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها.