أكد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أنه تم رصد فيديوهات مفبركة تتعلق بحوادث سابقة، أعيد نشرها من داخل مصر وخارجها، بالتزامن مع حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

وأضاف رشوان أن هناك استخدامًا سياسيًا سيئًا للحادث، استهدف التحركات الحكومية التي أعقبت الأزمة، مشيرًا إلى أن هذا الاستخدام السياسي جاء من الخارج.

وأوضح وزير الدولة للإعلام أنه لا يمكن لأي شخص التعامل مع التبرعات أو توجيهها إلى غير المستحقين، مؤكدًا أن من حق أصحاب التبرعات التصرف فيها بالطريقة التي يرونها مناسبة.

وأشار رشوان إلى أن من حق أي شخص التعبير عن رأيه وانتقاد أداء الحكومة، سواء بوصفها ناجحة أو فاشلة، لكن الاعتراض يكمن في استغلال الحادث سياسيًا وتوظيفه لأغراض أخرى.