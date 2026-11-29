​شهدت أسعار الدواجن والطيور ومشتقاتها في الأسواق المحلية ومنافذ البيع بالتجزئة، اليوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2026، حالة من التنوع السعري مع طرح عروض مخفضة على شراء الكميات، وفقاً لأحدث القوائم السعرية المتداولة للمستهلكين.

​أولاً: أسعار الدواجن الحية (للكيلو والكميات)

و​سجلت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها المستويات التالية:

​الفراخ البيضاء: 75 جنيهاً للكيلو، فيما يُطرح عرض الـ 10 كيلوجرامات بسعر 699 جنيهاً.

​الفراخ البلدي: 100 جنيه للكيلو، بينما يبلغ سعر الـ 10 كيلوجرامات 900 جنيه.

​الفراخ البلدي الصعيدي: 130 جنيهاً للكيلو.

​الفراخ البلدي الحشو: 130 جنيهاً للكيلو.

​ثانياً: أسعار البط والرومي والطيور المتنوعة

و​جاءت أسعار الطيور الأخرى والأرانب على النحو التالي:

​البط البلدي: 130 جنيهاً للكيلو.

​الرومي البلدي: 150 جنيهاً للكيلو.

​الوز الشامورت: 120 جنيهاً للكيلو.

​الأرانب البلدي: 130 جنيهاً للكيلو.

​الحمام الجامبو: 220 جنيهاً للجوز.

​ثالثاً: أسعار أجزاء ومشتقات الدواجن

و​تباينت أسعار المصنعات والأجزاء المقطعة تبعاً للوزن، مع وجود تخفيضات عند شراء العبوات العائلية:

​البانيه: 200 جنيه للكيلو، و850 جنيهاً للـ 5 كيلوجرامات.

​الشيش طاووك: 190 جنيهاً للكيلو، و600 جنيه للـ 4 كيلوجرامات.

​شاورما الفراخ: 190 جنيهاً للكيلو، و600 جنيه للـ 4 كيلوجرامات.

​الصدور بالعظم: 120 جنيهاً للكيلو، و500 جنيه للـ 5 كيلوجرامات.

​الحمام الكداب: 120 جنيهاً للكيلو، و500 جنيه للـ 5 كيلوجرامات.

​الأوراك: 80 جنيهاً للكيلو، و375 جنيهاً للـ 5 كيلوجرامات.

​الكبد والقوانص: 100 جنيه للكيلو، و200 جنيه للـ 2.5 كيلوجرام.

​الأجنحة (وينجز): 50 جنيهاً للكيلو.

حركة السوق و«عروض الكميات»

و​تعكس قوائم الأسعار المتداولة اليوم حالة من التوازن النسبي بين حجم المعروض ومستويات الطلب الفعلي لدى المستهلكين؛ إذ يلاحظ لجوء عدد كبير من منافذ البيع ومحال التجزئة إلى طرح «باقات وعروض الكميات» (مثل عروض الـ 5 والـ 10 كيلوجرامات بأسعار مخفضة عن سعر الكيلو المنفرد بنحو 10% إلى 20%)، وذلك كآلية تسويقية لتنشيط حركة المبيعات وتحفيز الأسر على الشراء المجمع لتخزين احتياجاتها الأسبوعية أو الشهرية.

​كما يُشير الفارق السعري الملحوظ بين الدواجن الحية الكاملة والمصنعات الجاهزة (مثل البانيه والشيش طاووك) إلى زيادة الإقبال على الأجزاء الاقتصادية كالأوراك والأجنحة والكبد والقوانص، في ظل سعي شريحة واسعة من المستهلكين لتنويع مصادر البروتين الحيواني بما يتناسب مع ميزانياتهم اليومية، تزامناً مع استقرار أسعار مدخلات الإنتاج والأعلاف في المزارع.