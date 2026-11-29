​أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع مياه الشرب لمدة 6 ساعات عن عدد من المناطق الواقعة بنطاق شارع الهرم، وذلك لتنفيذ أعمال تحويل مرافق متعارضة مع المشروعات القومية بالمنطقة.

​مواعيد الانقطاع والمناطق المتأثرة

و​أوضحت الشركة في بيان رسمي أن الانقطاع يشمل المناطق المحصورة ما بين شارع ومبي حتى شارع الوحدة العربية، وذلك وفق الجدول الزمني التالي:

​بداية الانقطاع: الساعة 12 منتصف ليل غدا الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2026.

​عودة الخدمة: الساعة 6 صباح يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2026.

​سبب قطع المياه

و​أرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى تنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب قطر 200 مم زهر مرن بشارع هنيدي المتفرع من شارع الهرم، وذلك ضمن خطة تحويل المرافق المتعارضة مع الأعمال الإنشائية الخاصة بـمحطة مترو مدكور بشارع الهرم.

​إجراءات الطوارئ وتدبير الاحتياجات

​سيارات مياه مجانية: أكدت الشركة الدفع بسيارات مياه شرب نقية للتمركز في المناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن للمواطنين طلبها مجاناً عبر الاتصال بالخط الساخن (125) من أي تليفون أرضي أو محمول لتلبية احتياجاتهم فوراً.

​تنويه للمواطنين والمنشآت الحيوية: أهابت الشركة بالمواطنين، وكذلك أصحاب المخابز والمستشفيات الواقعة في نطاق المناطق المتأثرة، بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه مسبقاً لتغطية فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من أعمال الربط وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.

مياه القاهرة تكرم 140 من أبنائها المحالين للتقاعد تقديرًا لمسيرة عطائهم

وكان شهد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، احتفالية تكريم 140 من العاملين بالشركة المحالين للتقاعد، تقديرًا لما قدموه من جهود وإسهامات على مدار سنوات خدمتهم، ودورهم في دعم مسيرة الشركة والارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار أن تكريم العاملين المحالين للتقاعد يأتي في إطار حرص الشركة على ترسيخ ثقافة الوفاء والتقدير لأبنائها، وعرفانًا بما قدموه من عطاء وإخلاص في أداء مهامهم، مشيرًا إلى أن ما حققته الشركة من إنجازات وتطور في مختلف مجالات العمل هو نتاج جهود متراكمة لأجيال متعاقبة من العاملين بمختلف المواقع والتخصصات.

وأوضح أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح منظومة العمل، والمحور الرئيسي لتنفيذ خطط التطوير وتحقيق الأهداف المؤسسية، مؤكدًا حرص الشركة على الاستثمار في الكوادر البشرية، وتنمية قدراتها، وتوفير بيئة عمل محفزة، وتعزيز قيم الانتماء والولاء المؤسسي، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات المتراكمة ونقلها إلى الأجيال الجديدة، بما يضمن استدامة التطوير ورفع كفاءة الأداء.