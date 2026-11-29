التقى رئيس البرلمان العربي سعد بن صليب العتيبي، اليوم، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البرلمان العربي وجمهورية مصر العربية، وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع العربية والإقليمية والتحديات التي تواجه المنطقة، إلى جانب بحث سبل تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية في دعم القضايا العربية وتوحيد المواقف إزاء التحديات الإقليمية والدولية، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

دعم منظومة العمل العربي

وأكد رئيس البرلمان العربي أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية في دعم منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز التضامن العربي، مثمنًا مواقفها الثابتة وجهودها المتواصلة في دعم القضايا العربية والدفاع عن مصالح الأمة العربية.

كما أكد معاليه حرص البرلمان العربي على تعزيز التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، بما يسهم في تكامل الجهود البرلمانية والدبلوماسية، ويعزز فاعلية التحرك العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة.

من جانبه أكد وزير الخارجية المصري، اعتزاز مصر بالدور الذي يضطلع به البرلمان العربي في دعم القضايا والمواقف العربية، وتعزيز حضور الصوت العربي في المحافل الإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن المصالح العربية، وتكثيف التنسيق بين البرلمان العربي ومؤسسات العمل العربي المشترك، بما يسهم في تعزيز التضامن العربي وتوحيد المواقف إزاء التحديات الإقليمية والدولية.