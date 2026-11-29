تستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 22 مليار دولار أو أكثر خلال العام المالي 2027-2028، في إطار خطة حكومية تستهدف زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ودعم الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص عمل جديدة.

ويأتي المستهدف الجديد بعدما نجحت مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 18 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، بزيادة تجاوزت 47% مقارنة بالعام المالي السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وتسعى الحكومة إلى مواصلة نمو الاستثمارات الأجنبية، بالتوازي مع زيادة مشاركة القطاع الخاص وتبسيط إجراءات الاستثمار، مع التركيز على جذب مشروعات قادرة على توفير تدفقات دولارية مستدامة، بدلا من الاعتماد بصورة كبيرة على الصفقات الاستثنائية.

الاستثمار الأجنبي في مصر خلال 5 سنوات

شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر تحولات كبيرة خلال السنوات الماضية، إذ سجلت نحو 8.9 مليار دولار في العام المالي 2021-2022، قبل أن ترتفع إلى 10 مليارات دولار في 2022-2023.

وقفزت التدفقات إلى 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023-2024، مدفوعة بصورة رئيسية بصفقة تطوير رأس الحكمة، قبل أن تتراجع إلى 12.2 مليار دولار خلال 2024-2025، ثم ترتفع مجددا إلى 18 مليار دولار في 2025-2026.

ويحتاج تحقيق مستهدف 22 مليار دولار إلى زيادة تقدر بنحو 4 مليارات دولار مقارنة بآخر عام مالي مكتمل.

الاستثمارات الإنتاجية في مقدمة الأولويات

تركز الحكومة خلال المرحلة المقبلة على توسيع قاعدة الاستثمارات الإنتاجية، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والخدمات اللوجستية.

وتبرز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كإحدى أهم المناطق التي تراهن عليها مصر لجذب الشركات الصناعية، مستفيدة من الموقع الجغرافي للدولة وقربها من طرق التجارة العالمية، إلى جانب الموانئ وشبكات النقل والمناطق الصناعية.

وتستهدف الحكومة إقامة نحو 1000 مشروع صناعي وإنتاجي حتى عام 2030، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، ورفع معدلات التصدير، وتوفير المزيد من فرص العمل.

السياحة والتكنولوجيا ضمن خريطة الاستثمار

وتعول مصر أيضا على قطاع السياحة باعتباره أحد مصادر الإيرادات الدولارية المستدامة، من خلال زيادة الاستثمارات في الفنادق والمنتجعات ورفع الطاقة الفندقية.

كما تستهدف الدولة جذب المزيد من الاستثمارات في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة، إلى جانب التوسع في المشروعات المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية.

وتشير التوجهات الحكومية إلى أهمية انتقال الاستثمارات الأجنبية من مجرد شراء الأصول أو الاستحواذ على الشركات القائمة إلى مشروعات جديدة تضيف طاقات إنتاجية وتدعم الصادرات وتنقل التكنولوجيا.

تحديات الوصول إلى 22 مليار دولار

ويبقى تحقيق المستهدف مرتبطا بقدرة مصر على تحويل الاتفاقيات والفرص الاستثمارية المطروحة إلى مشروعات فعلية، إلى جانب توفير بيئة مستقرة للاستثمار، وتيسير إجراءات التراخيص، وتوافر الطاقة ومستلزمات الإنتاج.

كما يمثل تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري عاملا أساسيا في جذب استثمارات طويلة الأجل، بما يساعد على زيادة موارد النقد الأجنبي ودعم النمو الاقتصادي بصورة أكثر استدامة.