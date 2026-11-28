أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة التي أقرتها الحكومة على محددات مبادرة «دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية» تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات القطاع الصناعي المصري، وتوفير بيئة أكثر مرونة لدعم المستثمرين والمصنعين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وخفض الاعتماد على الواردات.

استجابة الحكومة لمطالب مجتمع الأعمال

وأوضح كشر، في بيان له، أن استجابة الحكومة لمطالب مجتمع الأعمال وتوصيات منتدى مصر 2026 تعكس إدراكاً حقيقياً للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن إتاحة تمويل رأس المال العامل، بما يشمل المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، إلى جانب تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، تمثل معالجة مهمة لأحد أبرز التحديات التي تواجه المصانع، وهو توفير السيولة اللازمة لاستمرار التشغيل وزيادة معدلات الإنتاج.

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إلى أن توسيع نطاق المبادرة لتشمل جميع الأنشطة الصناعية بدلاً من الاقتصار على قطاعات محددة، يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين، ويفتح المجال أمام مختلف الصناعات للاستفادة من التمويل الميسر، لا سيما الصناعات المغذية والوسيطة التي تمثل حلقة أساسية في بناء منظومة صناعية متكاملة وقادرة على المنافسة.

رفع الحدود القصوى للتمويل

وأضاف أن رفع الحدود القصوى للتمويل لتصل إلى 200 مليون جنيه للعميل الواحد، و250 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به، يمثل دفعة قوية للمشروعات الصناعية الكبرى والتوسعات الإنتاجية، ويسهم في تمكين المصانع من تنفيذ خططها الاستثمارية، وتحديث معداتها، وزيادة طاقاتها الإنتاجية بما ينعكس إيجابياً على حجم الإنتاج المحلي وفرص العمل.

وثمن كشر استمرار الحوافز التمويلية التي تتيح خفض سعر العائد إلى 13% بدلاً من 15%، وفقاً لضوابط زيادة المكون المحلي أو إقامة صناعات جديدة لم يسبق إنتاجها محلياً، مؤكداً أن ربط الحوافز التمويلية بمعدلات تعميق التصنيع المحلي يمثل توجهاً إيجابياً لتحفيز المستثمرين على توطين التكنولوجيا والإنتاج، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأكد عضو لجنة الصناعة أن منح أولوية للمشروعات الناتجة عن دمج المصانع المتعثرة والمغلقة مع مستثمرين جدد، وكذلك المنشآت المقامة بالمناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، يعكس رؤية متكاملة لا تقتصر على إنشاء استثمارات صناعية جديدة، بل تمتد إلى إعادة إحياء الطاقات الإنتاجية القائمة وتحقيق التنمية الصناعية المتوازنة بين المحافظات.

واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بالتأكيد على أهمية سرعة تفعيل التيسيرات الجديدة وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل، مشيداً بالدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للتنمية الصناعية في استقبال الطلبات وتقييمها فنياً ومتابعة تنفيذ المشروعات، مشدداً على أن نجاح المبادرة يرتبط بمدى انعكاسها الفعلي على أرض الواقع، وتحولها إلى زيادة ملموسة في الإنتاج والتشغيل والاستثمار، بما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.