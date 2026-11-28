أعلنت وزارة المالية الرومانية بأن مشروع الموازنة العامة لعام 2027 يستهدف مواصلة خفض عجز الموازنة مع دعم التعافي الاقتصادي والاستثمارات العامة.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الرومانية - "إن إطار الموازنة لعام 2027 يستند إلى توقعات بتحقيق نمو اقتصادي حقيقي يتراوح بين 1.7% و1.8%، وناتج محلي إجمالي اسمي يبلغ نحو 2.227 تريليون لي روماني، بما يتماشى مع تقديرات اللجنة الوطنية للاستراتيجية والتوقعات".

وأشار تقرير للوزارة إلى أن تعافي النشاط الاقتصادي، بعد ثلاثة أعوام ظل خلالها معدل النمو دون متوسط الاتحاد الأوروبي، يوفر ظروفا مواتية لمواصلة جهود ضبط المالية العامة، لافتا إلى أن متوسط التضخم السنوي من المتوقع أن يتباطأ إلى ما بين 4.4% و4.6% خلال عام 2027.

وأضافت وزارة المالية أن انخفاض التضخم من شأنه أن يساعد على استعادة القوة الشرائية، لكنه قد يحد أيضا من نمو الإيرادات العامة بالقيمة الأسمية مقارنة بعامي 2025 و2026، اللذين أسهم ارتفاع التضخم خلالهما في توسيع القاعدة الضريبية، مؤكدة أن تحسين كفاءة تحصيل الضرائب وتعزيز الالتزام الضريبي سيكونان حاسمين لتحقيق الأهداف المالية والموازنية.

وشددت على ضرورة تجنب تكرار سيناريو عام 2024، عندما أدى انتهاء فترة الاستفادة من إطار التمويل الأوروبي متعدد السنوات للفترة 2014 - 2020 إلى تراجع ملحوظ في الإنفاق الاستثماري، مؤكدة أن الحفاظ على الاستثمار يمثل ضرورة لدعم النمو الاقتصادي المتوقع.

وأوضح التقرير أن الاختلالات الخارجية لا تزال قائمة، إذ يُتوقع أن يتراوح عجز الحساب الجاري بين 7% و7.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، وأن يتجاوز 7% في عام 2027، بما يعكس استمرار مواطن الضعف في الاقتصاد الروماني.

وأشار إلى أن العجزين المالي والخارجي يمثلان عنصرا أساسيا في تقييمات وكالات التصنيف الائتماني الدولية، وأن خفض عجز الموازنة يعد أحد الأدوات الرئيسية لمعالجة هذه الاختلالات والحد من الاعتماد على التمويل الخارجي.