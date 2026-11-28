تفتح لجنة الصناعة بمجلس النواب 7 ملفات صناعية واستثمارية، خلال اجتماعاتها المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 ديسمبر 2026، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وفي مقدمتها تعثر المشروعات الصناعية، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وتبدأ اللجنة اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل، بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إسلام قرطام، بشأن تعثر تنفيذ خطة نقل الورش الحرفية والصناعية بمنطقة صقر قريش بحي البساتين إلى منطقة بديلة مجهزة خارج الكتلة السكنية.

كما تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم محمد الديب، بشأن أزمة معاطن الكتان بمحافظة الغربية، وتداعيات قرارات الإزالات على المزارعين والعاملين بالقطاع والتصنيع المحلي.

وتناقش اللجنة، خلال اجتماع ثالث، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد ناصر، بشأن التناقض بين التعهدات الحكومية بدعم صناعة الحديد والصلب وتعزيز قدرتها التنافسية، وقرارات خفض إمدادات الغاز الموجهة للمصانع، وما يترتب عليها من تحديات أمام استمرار الإنتاج.

ضم الشركات القابضة الصناعية لوزارة الصناعة

وتستكمل اللجنة اجتماعاتها يوم الأربعاء، ببحث ملف الهيكل المؤسسي لإدارة الشركات الصناعية، من خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الصالحي، بشأن مقترح ضم الشركات القابضة الصناعية والشركات التابعة لها إلى وزارة الصناعة، وتحديد المسؤولية الوزارية والرقابية عنها عقب إلغاء وزارة قطاع الأعمال.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف مرزوق، بشأن غياب استراتيجية موحدة لتوطين الصناعات الاستراتيجية والمنتجات المستوردة، وعدم وجود برنامج زمني واضح للإحلال محل الواردات، بما يسهم في خفض عجز الميزان التجاري وتقليل الفاتورة الدولارية.

معوقات تحديث الصناعة وارتفاع أسعار الطاقة والتمويل

وتبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد جبيلي، بشأن المعوقات التي تواجه تحديث وتوطين الصناعة، خاصة بالمناطق الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات التسويقية والتمويلية، وتأثيرها على تكلفة الإنتاج والقدرة التنافسية للمصانع.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مختار همام موسى، بشأن تحديات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعي الصناعات الهندسية والإلكترونية، ومقترحات تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، بما يدعم توطين هذه الصناعات ويعزز قدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وفي هذا السياق، طالبت اللجنة وزير الصناعة بحضور الاجتماعات أو ندب من يمثله، للمشاركة في مناقشة الملفات المطروحة والرد على استفسارات النواب بشأن التحديات والحلول المقترحة للنهوض بالقطاع الصناعي.