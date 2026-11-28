بدأ، منذ قليل، فرز الأصوات في المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع لانتخاب رئيس الحزب.

كان التصويت في المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع لانتخاب رئيس الحزب بدأ منذ قليل.

وبعد إعلان نتيجة انتخابات رئيس الحزب، سيتم التصويت من قبل أعضاء اللجنة المركزية علي المناصب الأخرى.

وقد اكتمل، منذ قليل، النصاب القانوني للمؤتمر العام التاسع لحزب التجمع.

وبدأ منذ صباح اليوم، السبت، توافد أعضاء حزب التجمع لحضور انطلاق أعمال المؤتمر العام التاسع.

واستعد المقر المركزي لحزب التجمع لاستقبال المؤتمر العام التاسع، صباح اليوم، السبت 28 نوفمبر، لانتخاب قيادة الحزب الجديدة.