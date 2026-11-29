أكد الدكتور محيي عبيد، النقيب العام السابق لصيادلة مصر، أن استمرار الحراسة القضائية المفروضة على نقابة الصيادلة لأكثر من سبع سنوات أصبح يستدعي التحرك نحو إنهائها وعودة النقابة إلى ممارسة دورها الطبيعي، مشيراً إلى أن المبررات التي استندت إليها الحراسة، والمتعلقة بوجود خطر داهم على المال العام، انتفت منذ فترة مبكرة من عمر الأزمة.

تحقيق مصالح جموع الصيادلة

جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، حيث شدد عبيد على أن الأولوية بالنسبة له تتمثل في استعادة النقابة لأبنائها، وتحقيق مصالح جموع الصيادلة، بعيداً عن الحسابات المرتبطة بالمناصب أو المواقع النقابية.

وأوضح أن اهتمامه ينصب على الملفات التي تمس الحياة المهنية والمعيشية للصيادلة، وفي مقدمتها تحسين أوضاعهم المالية، ومعالجة مشكلات التكليف، والعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يضمن مستقبلاً مهنياً أفضل لأجيال الصيادلة الحالية والقادمة.

انعقاد الجمعية العمومية

وأشار النقيب العام السابق، إلى أن الظروف كانت مهيأة منذ وقت مبكر للدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات نقابية جديدة، محذراً من أن استمرار تعطيل الدور المؤسسي للنقابة يحرم الصيادلة من وجود كيان مهني قادر على الدفاع عن مصالحهم والمشاركة في صناعة القرارات المرتبطة بمستقبل المهنة.

لجان التسعير والقرارات المنظمة

وأضاف أن غياب النقابة عن أداء دورها باعتبارها «بيت خبرة» ينعكس أيضاً على صناعة الدواء المصرية، ويحد من مشاركتها في الملفات الاستراتيجية، وعلى رأسها لجان التسعير والقرارات المنظمة للمنظومة الدوائية، بما يؤثر على دورها في دعم جودة الدواء المصري والحفاظ على مكانته.

وفيما يتعلق بما أثير حول ضرورة ابتعاد الوجوه النقابية السابقة، وما تردد بشأن وجود مخالفات مالية أو إدارية خلال الفترات الماضية، نفى عبيد بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية، موضحاً أن الحارس القضائي يتولى إدارة النقابة بتعيين من المحكمة منذ سنوات، وأنه لو ثبتت مخالفات مالية لكانت محل إحالة إلى النيابة العامة.

مستقبل النقابة واختيار من يمثلها

وأكد أن الجمعية العمومية للصيادلة هي صاحبة الحق الأصيل في تحديد مستقبل النقابة واختيار من يمثلها، وأن الفيصل في هذا الشأن يجب أن يكون إرادة الصيادلة وصندوق الانتخابات، وفقاً للقواعد والضوابط القانونية المنظمة للعمل النقابي.

وحول موقفه من الانتخابات المقبلة، أوضح عبيد أنه لا يوجد مانع قانوني يحول دون ترشحه لمنصب النقيب العام حال فتح باب الانتخابات، شريطة استيفاء الشروط القانونية، مؤكداً احترامه الكامل لأحكام القضاء والالتزام بما تقرره الجمعية العمومية.

واختتم النقيب العام السابق تصريحاته بالتأكيد على أن خدمة صيادلة مصر ليست مرتبطة بتولي منصب نقابي، وأنه سيظل حريصاً على الدفاع عن مصالح المهنة وأبنائها، سواء كان داخل النقابة أو خارجها، مشدداً على أن عودة النقابة إلى أصحابها وتحقيق مصالح الصيادلة يجب أن يظلا الهدف الأساسي خلال المرحلة المقبلة.