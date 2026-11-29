أعلن الدكتور ثروت حجاج، عضو مجلس نقابة الصيادلة الأسبق، عزمه الترشح لمنصب نقيب الصيادلة فور رفع الحراسة القضائية عن النقابة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تشهد مؤشرات إيجابية نحو إنهاء أزمة الحراسة وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات نقابية جديدة تعيد الاستقرار للمؤسسة النقابية وتستعيد دورها في خدمة أعضائها.

المشاركة بفاعلية في معالجة الأزمات

وأوضح حجاج، خلال تصريحات تليفزيونية، أن قراره بالترشح يستند إلى خبرة مهنية تمتد لنحو 40 عاماً، فضلاً عن علاقاته وتواصله المستمر مع جموع الصيادلة، ورغبته في المشاركة بفاعلية في معالجة الأزمات المتراكمة التي تواجه المهنة.

وأشار إلى أن الصيادلة تحملوا خسائر كبيرة طوال فترة الحراسة القضائية، التي امتدت لنحو ست أو سبع سنوات، وانعكست تداعياتها على العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، فضلاً عن توقف العديد من الأنشطة العلمية والمهنية وتعطل نحو 24 لجنة خدمية داخل النقابة، الأمر الذي يستدعي تحركاً عاجلاً لإنهاء الأزمة وإعادة تفعيل العمل النقابي.

المطالبات بإفساح المجال أمام وجوه جديدة

وحول المطالبات بإفساح المجال أمام وجوه جديدة وعدم ترشح بعض القيادات النقابية السابقة، أكد حجاج أن الدعوة إلى انسحاب الوجوه القديمة تظل وجهة نظر شخصية تستحق الاحترام، إذا كانت تستهدف تجديد الدماء، لكن القرار النهائي يجب أن يكون للجمعية العمومية باعتبارها صاحبة الحق الأصيل في اختيار ممثليها.

وأضاف أن استبعاد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية أو توجد موانع قانونية تحول دون ترشحهم يُعد أمراً طبيعياً، موضحاً أن أي محاولة لترشح من تنطبق عليهم تلك الموانع قد تواجه طعوناً أمام مجلس الدولة.

واستعرض حجاج جانباً من تحركاته القضائية لإنهاء أزمة الحراسة، والتي بدأت في ديسمبر 2019 واستمرت لأكثر من أربع سنوات عبر درجات ومسارات التقاضي المختلفة، بمشاركة عدد من زملائه، لافتاً إلى أن هذه الرحلة استنزفت الكثير من الجهد الذهني والمعنوي دون الوصول إلى حسم نهائي ينهي الأزمة.

إجراء انتخابات شاملة

وطرح حجاج، تصوراً يتمثل في تشكيل لجنة مؤقتة تضم عدداً من كبار صيادلة مصر، بمشاركة مستشار من مجلس الدولة، لتولي إدارة شؤون النقابة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، تكون مهمتها الأساسية تهيئة الأوضاع وإعداد الدعوة لإجراء انتخابات شاملة تشمل منصب النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة والنقابات الفرعية.

إعادة تشكيل المجلس

وشدد على أن أي تحرك لإنقاذ النقابة يجب ألا يقتصر على إعادة تشكيل المجلس، بل ينبغي أن يمتد إلى إعادة ترتيب الملفات المهنية والخدمية، ووضع قضايا الأجيال الجديدة من الصيادلة على رأس الأولويات، وفي مقدمتها مشكلات التكليف والتدريب وتوفير فرص العمل وتحسين مستقبل الخريجين.

فتح الطريق أمام انتخابات نقابية حقيقية

واختتم حجاج ، بالتأكيد على أهمية الإسراع بإنهاء أزمة الحراسة وفتح الطريق أمام انتخابات نقابية حقيقية، تتيح للصيادلة اختيار ممثليهم بحرية، وتعيد بناء العمل النقابي على أسس مهنية وقانونية، بما يضمن استعادة النقابة لدورها في الدفاع عن حقوق أعضائها وخدمة المهنة.