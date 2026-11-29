أكد الدكتور علي عبد الله، رئيس الجمعية المصرية للدراسات الدوائية، أن التعامل مع أزمة الحراسة القضائية المفروضة على نقابة الصيادلة يتطلب قدراً من المسؤولية والواقعية، من خلال التعايش مع الوضع الحالي باعتباره أمراً قائماً، مع مواصلة التحركات القانونية والمهنية لإنهاء الحراسة وعودة النقابة إلى ممارسة دورها الطبيعي، مشدداً على أن حماية حقوق الصيادلة والحفاظ على مستقبل المهنة يجب أن يتصدرا أولويات المرحلة الراهنة.

احتياجات مئات الآلاف من الصيادلة

جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، حيث استعرض رؤيته للتعامل مع التحديات التي تواجه النقابة، مؤكداً على ضرورة تجاوز الخلافات السابقة والعمل على تلبية احتياجات مئات الآلاف من الصيادلة والخريجين.

الأوضاع المهنية والخدمية

وأوضح أن رؤيته التي طرحها منذ بداية فرض الحراسة، خلال مناقشاته مع الدكتور عبد الناصر سنجاب، ارتكزت على ضرورة تفعيل نحو 24 لجنة نقابية، بما يتيح التعامل مع مختلف الملفات المهنية وتقديم الخدمات اللازمة للصيادلة في جميع المحافظات، بدلاً من ترك الأوضاع المهنية والخدمية معلقة لحين انتهاء أزمة الحراسة.

وشدد على أن المسؤولية عما آلت إليه أوضاع النقابة لا تقع على طرف واحد، وإنما هي مسؤولية مشتركة تستوجب مراجعة موضوعية لأداء المجالس السابقة، واستخلاص الدروس من التجارب الماضية، بعيداً عن تبادل الاتهامات أو تصفية الحسابات.

التواصل الفعّال مع مؤسسات الدولة

وفي سياق متصل، تناولت التصريحات أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه النقابات الفرعية في استعادة التواصل الفعّال مع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، لنقل مطالب الصيادلة ومتابعة الملفات التي تمس مصالحهم بصورة مباشرة.

كما شهد النقاش طرح عدد من التحفظات بشأن إدارة بعض الملفات المهنية خلال الفترات السابقة، ومن بينها قرار «الوش أوت» رقم 47 لسنة 2025، إلى جانب أزمة تأخر حصول بعض الصيادلة على مستحقاتهم المالية، في ظل ما أُثير بشأن قصور أداء شركات التوزيع واختلاف وجهات النظر حول آليات معالجة الأزمة.

وانتقل رئيس الجمعية المصرية للدراسات الدوائية إلى ملف الأداء النقابي والانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن بعض المجالس السابقة التي هيمنت عليها تيارات دينية أو أيديولوجية تبنت آليات في اختيار الممثلين تخدم توجهاتها، وهو ما يستدعي، بحسب رؤيته، ضرورة إحداث تغيير حقيقي في ثقافة المشاركة النقابية.

وأكد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى رفع مستوى وعي الجمعية العمومية، وتعريف الصيادلة بأهمية دورهم في اختيار ممثليهم، مع وضع ضوابط وآليات انتخابية واضحة تضمن النزاهة وتوسيع قاعدة المشاركة، وصولاً إلى مجالس تعبّر عن جموع الصيادلة وتضع المصلحة المهنية فوق أي اعتبارات أخرى.

المحاسبة والمراجعة وتصحيح المسار

واختتم الدكتور علي عبد الله، بالتأكيد على أن التعايش مع واقع الحراسة لا يعني الاستسلام له أو التنازل عن المطالبة بإنهائه، وإنما يستلزم استمرار العمل لحماية مصالح الصيادلة والحفاظ على مؤسساتهم المهنية، لحين تهيئة الظروف لرفع الحراسة وفتح باب الانتخابات، بما يسمح ببدء مرحلة جديدة تقوم على المحاسبة والمراجعة وتصحيح المسار واستعادة الدور الحقيقي لنقابة الصيادلة.