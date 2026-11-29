أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، استمرار جهود الدولة في دعم المتضررين من حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مشيرة إلى أنه تم توفير سيارات جديدة وحديثة لبعض المتضررين، بدلًا من السيارات التي تعرضت للتلف جراء الحادث.

موديلات أحدث من السيارات

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي، إن السيارات التي تم توفيرها ليست جديدة فقط، وإنما من موديلات أحدث من السيارات التي كانت بحوزة أصحابها قبل الحادث، وذلك في إطار العمل على تخفيف آثار الخسائر التي تعرضوا لها.

وأضافت أن الوزارة لن تتوقف عند تقديم الدعم والتعويضات الأولية، بل ستواصل متابعة أسر الضحايا والمصابين، خاصة أن عددًا من الأسر تعرض لصدمة نفسية كبيرة نتيجة الحادث، مؤكدة استمرار تقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة.